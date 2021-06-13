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Полезные свойства душицы и сферы ее применения

Полезные свойства душицы и сферы ее применения

Душица — растение c приятным запахом. Она обладает огромным количеством полезных свойств, о которых рассказали эксперты в области биоэнергетики.


Эксперты сайта dailyhoro.ru недавно знакомили нас с полезными свойствами иван-чая, лаванды и крапивы. Настало время узнать побольше о душице, которая является незаменимой как в магии, так и в кулинарии.

Основные целебные свойства душицы

В состав этого красивого и приятно пахнущего растения входят аскорбиновая и розмариновая кислота. Аскорбиновая кислота помогает человеку пребывать в тонусе, бороться с усталостью и повышает иммунитет. Розмариновая кислота помогает поддерживать молодость, замедляя старение.

Эта трава воздействует на организм человека как успокоительное средство. Душица помогает поднимать настроение, гармонизирует сознание. Настой или отвар из душицы обладает еще одним интересным свойством — он повышает аппетит. Если у вас есть проблемы с желудком, душица поможет с ними справиться.

У душицы есть антисептические свойства, поэтому ее настоем или отваром можно промывать ожоги и царапины. Эта трава входит в состав грудного сбора.


Благодаря приятному вкусу и запаху душицу часто используют в кулинарии в качестве пищевой добавки. Ее добавляют в спагетти, салаты, посыпают ею мясо при тушении. На западе ее называют «орегано».

Растет душица везде, кроме крайнего севера. Найти ее можно на опушках, лугах, среди кустарников. Запасаться ею лучше в период массового цветения — в июле и августе. Срезается только верхняя часть растения — 15-20 сантиметров. Траву сушат, после чего удаляют твердые части стебля.

Использование душицы в магии

Самое главное свойство душицы — ее способность отпугивать злых духов. При воскуривании сушеной душицы негативные сущности покидают помещение и больше не возвращаются. Если вы плохо спите дома и чувствуете, что кто-то за вами наблюдает, положите душицу под подушку, предварительно помочив ее святой водой. Если ваш домовой на вас разозлился, воскуривание душицы поможет его успокоить. Также для успокоения домового можно положить немного душицы на кухне под раковиной вместе с угощениями.

Душицу можно воскуривать во время проведения сложных и сильных ритуалов по снятию проклятий и сглаза. Она используется во множестве любовных ритуалов. Это растение обладает чисто женской энергетикой, поэтому в обрядах и ритуалах она помогает исключительно дамам.

Если у вас дома есть какие-то предметы, которые могут быть связаны с негативными воспоминаниями или излучать отрицательную энергию, то их можно протереть настоем этой травы. Это поможет очистить их от плохой энергии.


Душица — отличный помощник во время медитаций. Она очищает сознание и помогает сконцентрироваться на мыслях, добиться нужного состояния.

Душицу можно выращивать дома. Если поставить ее на подоконнике в спальне, это поспособствует укреплению семейных отношений, решению конфликтов.

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По материалам: dailyhoro.ru

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