Порча на отношения: как она проявляется и как от нее избавиться

Вадим Карасев

Магическое воздействие может быть направлено на разрушение счастливых отношений, и такая ситуация — далеко не редкость. Распознать негатив на ранней стадии и обезопасить свое счастье может каждый, если будет знать точные признаки порчи и способы предотвращения магического воздействия.

Зависть — самая частая причина, по которой люди берутся за сглазы и порчи. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, как именно может проявиться негативное влияние, чтобы вовремя забить тревогу и как можно скорее приступить к искоренению проблемы. Кроме того, важно заранее обезопасить себя и своих любимых, чтобы никто не мог наложить порчу на отношения или увести вторую половинку из семьи.

Признаки порчи на отношения

Порча — довольно сильное магическое воздействие, которое проявляет себя практически сразу. Отличить ее от банального охлаждения отношений довольно просто:

ссоры на пустом месте;агрессия со стороны партнера и резкая перемена в поведении;невозможность заснуть рядом и частые кошмары у обоих влюбленных;отсутствие интимной жизни и ласки;чрезмерное внимание второй половинки к противоположному полу или конкретному человеку;нежелание оставаться наедине и проводить время вместе;энергетика в доме меняется: часы начинают показывать неверное время, цветы вянут, а животные ведут себя беспокойно;появление в жилище насекомых и пауков, которых раньше не было.

Эти признаки свидетельствуют о том, что на влюбленных была наложена порча. Важно избавиться от нее раз и навсегда, а также вычислить тайного врага, чтобы закрыть ему путь в чужие отношения.

Как снять порчу на отношения

Самым простым и действенным средством снятия порчи всегда была и остается отливка. В прежние времена ее проводили в бане, чтобы не нести лишнего негатива в дом. Сейчас отливку на порчу можно сделать в ванной, а после проведения ритуала промыть весь дом водой с солью, причем взять лучше не обычную, а четверговую. После этого немаловажным будет обновить энергетику самого жилища и вымести из него невзгоды.

Проведение ритуала не займет много времени. Для него понадобятся:

3 фотографии (своя, партнера и совместное фото);пчелиный воск или толстая восковая свеча;прозрачная тарелка;черная ткань;черная веревка;теплая вода.

Воск или свечу следует растопить на водяной бане, чтобы с ним было удобно работать. На стол кладут три фотографии, на них помещают прозрачную емкость с теплой водой, и начинают понемногу переливать в нее растопленный воск. В это же время читается заговор:

«Слезы свои отливаю, несчастье водой омываю. Как воск топится, так и боль вытапливается, порча смывается, счастье восстанавливается».

Нужно выждать, чтобы воск окончательно застыл, затем достать его, завернуть в ткань и накрепко обвязать веревкой. Этот сверток важно закопать под старым сухим деревом или пнем в безлюдном месте со словами:

«Зла ответного не пожелаю, но справедливость восстановлю. Силы высшие призываю, чтобы наказание обидчику пришло. Никому злоба чужая не достанется — намертво корнями опутается, в земле схоронится, там и сгинет без следа».

После этого уходят, не оборачиваясь и не произнося ни слова.