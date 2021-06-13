Последние данные о состоянии Эриксена: «Он вряд ли продолжит свою карьеру»

Анастасия Иванова

Вчера в самый разгар матча Дания – Финляндия датский футболист Кристиан Эриксен (Christian Eriksen) изрядно напугал публику. Он потерял сознание и упал на газон на 43 минуте матча. Медикам пришлось срочно реанимировать игрока. По предварительной информации, у него случился сердечный приступ. Сейчас Кристиан находится в лондонской клинике, его состояние стабильное.

Кристиан Эриксен стал главной звездой матча. И пока он находится под наблюдением врачей, медики дают неутешительные прогнозы. По словам врачей, футболист вряд ли сможет играть в футбол.

«Он стабилен и бодрствует, его состояние можно назвать хорошим. Хорошая новость в том, что он будет жить, плохая новость в том, что он вряд ли продолжит свою карьеру. Я не знаю, будет ли он когда-нибудь снова играть в футбол. В Великобритании он не будет играть», — отметил профессор кардиологии.

Пока неизвестен точный диагноз спортсмена. Ведь он не жаловался на здоровье перед игрой. Врач, дежурившей во время игры, вспоминает, как у Эриксена остановилось сердце. Потребовались реанимационные мероприятия, чтобы вновь запустить сердце игрока.

«Когда мы прибежали, Эриксен лежал на боку и дышал. Мы нащупали пульс, но довольно быстро картина изменилась, и тогда мы незамедлительно начали массаж сердца. Мы вернули Кристиана в сознание», —вспоминает медик.

Сегодня утром Кристиан Эриксон передал привет своим товарищам по команде. Он не спал всю ночь, переживая из-за случившегося.

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