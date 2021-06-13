Путин: благотворительность и волонтерство в России стали нормой

Вадим Карасев

Президент России Владимир Путин заявил, что благотворительность и волонтерская работа в стране превратились в норму жизни. Выступая перед награжденными Героями Труда, он отметил, что немалую роль в этом сыграла лауреат госпремии Елена Тополева-Солдунова.

Глава государства отдельно отметил, что именно она стояла у истоков зарождения многих инициатив и приняла участие в создании правового поля для НКО. Также он высоко оценил работу главы благотворительного фонда "Линия жизни" Фаины Захаровой.

"Ее огромная энергия добра и милосердия, смелость и острый ум без остатка отданы фонду "Линия жизни" – организации, на счету которой реальная помощь более 10 тыс. детей", – цитирует его ТАСС.

Президент также вручил государственную премию в области литературы и искусства митрополиту Волоколамскому Илариону, который сочетает служение церкви с творческой деятельностью, и производит литературные, музыкальные, кинематографические произведения.

"Все вместе вы представляете блестящее созвездие лучших сынов и дочерей Отечества, истинных патриотов своей страны", – резюмировал он.