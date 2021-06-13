RM намекнул на распад BTS?! «Грэмми — это заключительная часть всего нашего путешествия»

Анастасия Иванова

Айдолы BTS смогли покорить не одну мировую сцену и завоевать первые места в огромном количестве чартов. Они очаровали публику многих наций и религий и стали примером для подражания молодежи всего мира. Завидная перспектива… Но сколько лет еще сможет просуществовать коллектив Bangtan Boys? Обычно говорят, что при высоком взлете очень больно падать, а можете ли вы представить, что почувствует армия в тот день, когда один из солистов решит уйти из бэнда? Это будет воспринято как предательство, не иначе…

Однажды RM заявил, что Грэмми станет финальной точкой «всего американского» путешествия BTS. Что бы это не значило, но высказывание вызывает тревожные мысли. Либо артисты хотят отказаться от дальнейшей работы со Штатами, либо намекают на полное завершение карьеры, ведь их развитие возможно, в большинстве своем, лишь за рубежом (корейскую публику парни давно покорили). АРМИ также озвучили идею о том, что BTS собираются «разбиться» на сольных артистов и продолжить давать концерты в одиночку. Но заинтересует ли такой формат поклонников из фанбазы? Мы уверены, что никто из преданных слушателей не согласится воспринимать селебов так, будто они никогда не были единым целым и будто их не связывает огромная история, длинною в 10 лет.

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