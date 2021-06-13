Россиянам могут дать право отзывать согласие на платные услуги по кредиту

Лидия Мартынова

00:12 Автор: Евгения Филиппова

Законопроект: № 942236-7 

Если при заключении договора на потребительский кредит гражданин согласится оплатить дополнительные услуги, например страховку, он сможет отказаться от них в течение 14 дней, а также вернуть уплаченные деньги за исключением суммы, которую уже потратили на оказание услуги. Такие поправки в закон «О потребительском кредите (займе)» Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.

Законопроект вводит несколько моментов, которые коснутся граждан, которые хотят получить потребительский кредит. Так, кредитор не сможет добавить в договор требование, чтобы на счёте, с которого человек погашает кредит, оставалась определённая сумма в любой день кроме того, когда нужно перечислить деньги.

Уточняют также, какой может быть максимальная неустойка за просрочку платежей — как тела кредита, так и процентов. Сейчас она не может быть больше 20 процентов годовых, если проценты во время периода просрочки начисляют, или 0,1 процента просроченной задолженности за каждый день просрочки, если не начисляют. Законопроектом хотят уточнить, что 20 процентов годовых высчитывают именно от суммы просроченной задолженности по договору потребительского кредита, а 0,1 — от суммы просроченной задолженности также по конкретному договору.

В законопроекте есть нормы, касающиеся потребительских кредитов, которые выдают физическим лицам на цели, не связанные с предпринимательством, если обязательства заёмщиков по таким договорам обеспечены ипотекой. Полная стоимость кредита в процентах годовых на момент заключения договора не сможет превышать одну из величин, которая на этот момент меньше: 365 процентов годовых или рассчитанное Банком России среднерыночное значение полной стоимости кредита соответствующей категории на текущий квартал, больше чем на одну треть. При этом Банк России может приостановить действие этого правила, если рыночные условия существенно изменятся. Ограничить ставки по такими кредитам понадобилось, так как сейчас недобросовестные кредиторы нередко устанавливают проценты, существенно превышающие среднерыночные, поясняют авторы.

Банкам могут запретить навязывать допуслуги заёмщикам

Ко второму чтению законопроект дополнили несколькими нормами. В том числе, если банк предложит заёмщику при заключении договора дополнительную платную услугу, например, страхования, и он согласится, у заёмщика должно быть право отказать от услуги в течение 14 дней после того, как он подписал согласие. Для этого надо подать заявление тому, кто оказывает услугу — самому кредитору или сторонней организации. Заёмщик также может потребовать вернуть деньги за услугу за вычетом той суммы, на которую компания успела оказать услугу до момента получения заявления. Средства должны перечислить в течение 7 дней.

Если же третье лицо откажется возвращать деньги, заёмщик может потребовать сделать это банк. Требование можно подать через 30 дней со дня обращения в стороннюю организацию, но не позже чем 180 календарных дней. Заёмщику также должны вернуть деньги в течение 7 дней. Отказать могут только если заёмщик пропустил сроки, уже получил деньги от сторонней организации, которой было поручено оказать услугу, или изначально не оплатил услугу. Заплатив заёмщику, кредитор будет сам требовать от организации возместить средства.

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