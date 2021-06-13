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Шепотки на скорое замужество

Шепотки на скорое замужество

Отношения между влюбленными могут развиваться медленно, и если хочется получить заветное предложение руки и сердца, можно использовать шепотки. С их помощью получится подтолкнуть вторую половинку на решительный шаг.


Шепотки на любовь и скорое замужество помогут не только перевести отношения на новый уровень, но и привлечь в жизнь вторую половинку, чтобы создать крепкие отношения и в скором времени обзавестись семьей. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют выучить полезные быстрые заговоры, чтобы обрести счастье в отношениях с избранниками.

1. Шепоток читается в период роста Луны. Произносить его нужно рядом с объектом своей страсти, а еще лучше в момент прикосновения: «Как трава по весне растет, как цветы распускаются, так и чувства взаимные день ото дня крепнут. Луна в полную силу войдет, предложение о замужестве мне придет». Этот шепоток можно читать однократно за несколько дней до Полнолуния.

2. Ускорить развитие событий и получить заветное предложение поможет и такой шепоток: «Все в семье гладко да сладко. Как нектар пчелы собирают, медок делают, так и отношения наши стремительно развиваться начнут, к закономерному замужеству приведут». Шепоток читают во время приготовления сладкого блюда, которое разделяют с объектом любви, чтобы подтолкнуть его к решительным действиям.

3. Удачно выйти замуж поможет шепоток на обувь: «Хожу по свету, брожу, следы оставляю, к дому своему суженого призываю. Как вновь на пороге дома окажусь, так и счастье приведу». После этого из дома выходят по делам, а возвращаясь, трижды топают на пороге со словами: «Домой захожу, счастье впускаю, предложения заветного ожидаю».

4. Повлиять на возлюбленного, чтобы он сам проявил инициативу и предложил выйти за него замуж, получится, если проговорить про себя, глядя ему в глаза: «Голубь с голубкой не разлучаются, мы с милым вскоре обвенчаемся». После этого важно обнять партнера и поделиться с ним своими искренними чувствами, чтобы он чувствовал нежность и заботу.


5. Привлечь в жизнь любовь и дождаться заветного предложения получится, если на закате в форточку прошептать: «Любовь моя по свету ходит, дороги ко мне не находит. Я ей помогу, свечу на подоконник поставлю, сигнал подам, любовь привлеку, счастье обрету». После этого в течение недели каждый вечер нужно зажигать свечу на полчаса, ставя ее на подоконник.

6. Ускорить поход в дворец бракосочетаний получится и благодаря такому шепотку: «Гостей привечаю, свадьбу свою отмечаю. Каждому угощение подношу, поздравления принимаю, счастье обретаю». Этот шепоток лучше всего читать в то время, когда предполагается застолье с близкими людьми.

7. Укрепить любовь и получить заветное предложение поможет такой шепоток: «Милого встречаю, в сердце поселяю. Как моя любовь крепка, так и его чувства взаимны. Любовь укрепляю, к замужеству взываю». После этого нужно капнуть мед в напиток и дать выпить возлюбленному.

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По материалам: dailyhoro.ru

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