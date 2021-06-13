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Шок! АРМИ нашли доказательства того, что Тэхён посвятил песню «Scenery» своей девушке Хвиин

Предлагаем вам «флэшбэкнуться» на несколько лет назад и вспомнить выход песни «Scenery», которая, по догадкам публики, была посвящена тайной возлюбленной Тэхёна (Taehyung) из BTS. Почему же все утверждают, что Ви встречался с певицей Хвиин (Wheein)?

Дело в том, что звезды знали друг друга долгое время до выхода композиции. АРМИ уверены, что пара была связана отношениями с 2016 по 2018 год, так как в то время Тэхён исполнял множество грустных треков о разрыве в эфирах V Live, плакал на сцене, напевая «Truth Untold» и с болью в глазах повторял фразу «Я все еще хочу тебя…». Примерно в это же время у певицы Хвиин были проблемы с лишним весом. Она страдала от психических и физических проблем со здоровьем. Девушка вела себя странно и депрессивно: пропускала шоу и выступления Mamamoo, взяла отпуск, чтобы «забыться».

Если вслушаться в слова синглов Хвиин «Easy» и «Goodbye», то можно обнаружить достаточно много загадочных сообщений, связанных с Тэ и намеков на их тайную связь. В 2018–2019 и Ви и Хвиин странно вели себя на церемониях награждений, когда встречались на мероприятиях вживую. Публика также заметила, что в прошлые годы они улыбались, мило здоровались и были дружелюбны, но в указанные даты айдолы предпочитали сторониться друг друга.

Сообщение Шок! АРМИ нашли доказательства того, что Тэхён посвятил песню «Scenery» своей девушке Хвиин появились сначала на POPCAKE.

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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