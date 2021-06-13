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«Сидит писюлечка», — Ая из «Город 312» раскритиковала Валю Карнавал

Пока Валя Карнавал пытается загладить свою вину перед Ларисой Долиной и отправляет ей подарки, ее омерзительное поведение обсуждают много артисты российского шоу-бизнеса.

Напомним, месяц назад между Ларисой Долиной и Валей Карнавал произошел конфликт.  Народной артистке не понравилось, что Валя занимается музыкой и поет без соответствующего образования. Кроме того, ее не устроило, что Карнавал не знает, кто такой Александр Панайотов. В результате, Карнавал заявила, что «старой гвардии» уже давно пора прислушиваться к молодому поколению.  Свое мнение решила высказать Ая (Светлана Назаренко) из группы «Город 312».

«Говорить о том, насколько талантлива Лариса, не имеет смысла. И сидит Валя…Я не буду оценивать ее творчество. Это не музыка. Просто сейчас пришло время вот такого шоу-бизнеса», – начала Ая свое рассуждение.

 Певица поражена, как некультурно и омерзительно тиктокерша отнеслась к чужому творчеству и великому музыканту. Солистка группы «Город 312» полностью раскритиковала Карнавал.

«Если ты, дорогая моя Валентина, понимаешь, что рядом с тобой мэтр, то будь добра уважать. Здесь сидит девулечка, которая заработала просмотры своими подписчиками. А у Долиной годы творчества, побед», – отметила Светлана Назаренко.

Напомним, ранее Долина сравнила музыку Карнавал с бомжом.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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