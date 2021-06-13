Собчак устроила жесткий скандал на дне рождения Глюкозы: «Мне будто вылили помои на голову»

Алексей Вольцев



Собчак, как пишут в сети, «начинает путать берега» и устраивает скандал в любой удобной для этого локации. На недавнем празднике Глюкозы затеяли «прожарку» для Наташи Ионовой и ее супруга Александра Чистякова, однако, благодаря Ксюше, невинный стендап с лёгким юморком превратился в хамский монолог журналистки с оскорблениями российского кинематографа в целом и режиссёра Марюса Вайсберга, который на данный момент занимается новой американской «Иронией судьбы» вместе с Эммой Робертс (Emma Roberts), Льюисом Таном (Lewis Tan) и другими голливудскими звездами.

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Собчак облила грязью фильмы о «Бабушке легкого поведения» и констатировала, что российский кинематограф находится «в жопе». Супруга Вайсберга услышав серию обидных шуток тут же покинула день рождения Глюкозы, а дома записала видеообращение к публике и пояснила, что терпеть не может, когда человека унижают за его спиной.

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«Мне стало очень больно, потому что Ксюша Собчак и Миша Шац не могли упустить возможности пошутить над Марюней. Мне будто вылили помои на голову. Не люблю, когда люди за спиной так жестко шутят о человеке. Я люблю черный юмор, но не люблю, когда за глаза, а не в глаза», — написала она в stories.

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