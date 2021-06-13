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Стала известна причина смерти сына Евгения Моргунова

Стала известна причина смерти сына Евгения Моргунова

Накануне стало известно о смерти сына Евгения Моргунова Антона. Ему было 54 года. Мужчина умер еще 18 марта. Из-за алкоголизма у Антона были трудности со здоровьем, но в силу образа жизни он не обращался к медикам.

Последние несколько месяцев у Антона были серьезные проблемы с алкоголем. Это подтверждали и соседи, которые практически каждый день встречали сына легендарного артиста в неадекватном состоянии.

 «Он пьет хуже отца. С полоумным видом иногда выходит в ближайший магазин за очередной порцией. Его часто лупили, потому что он пьяный приставал», — рассказывали соседи мужчины.

Сначала считали, что он так переживает кончину матери. Однако могилу он ее не навещал. А спустя время Антона перестали видеть жильцы дома. Поначалу они считали, что он ушел в очередной запой. Однако вскоре забили тревогу. Оказалось, не зря. Его мертвое тело нашли в квартире, в которой раньше жила его мать. Причиной кончины стал сердечный приступ. Почему родные несколько месяцев скрывали смерть Антона, остается загадкой. Сейчас его прах лежит с родителями и братом на Кунцевском кладбище.

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По материалам: popcake.tv

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