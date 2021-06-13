Таинственная сметь матери Утяшевой! Зульфия жива?

Алексей Вольцев

Девять лет назад скоропостижно скончалась мать Ляйсан Утяшевой. Гибель Зульфии до сих пор окутана загадками и тайнами. Ведь женщина ничем не болела и прекрасно себя чувствовала перед гибелью. Родительница известной спортсменки ушла буквально в момент. Или не ушла?

Ляйсан тяжело переживает смерть родительницы. Она вспоминает, что в тот злополучный день Зульфия пожаловалась, что неважно себя чувствует и ушла спать. Ляйсан перед сном вспоминал, что не поцеловала мать и вернулась в ней в комнату. Там она обнаружила родительницу с пеной изо рта и судорогами. Спортсменка тут же вызвала медиков, однако они не смогли спасти Зульфию.

Интересный факт: Утяшева умерла на следующий день после того, как ее вызвали в полицию на допрос для дачи показаний по делу о хищении 24 миллионов рублей. Многие подозревают, что Зульфия обманом завладела деньгами бизнесмена и инсценировала смерть. Следователи опросили всех, кто документировал смерть Зульфии. Полицейские сыщики проверяли, действительно ли мать гимнастки умерла. Однако они так и не обрели полной уверенности в этом печальном факте. Ведь ЗАГС, «Скорая помощь» и похоронное бюро не смогли доказать факт смерти.

Отметим, что Зульфию кремировала через два дня после смерти. Поэтому следователь лишилась даже теоретической возможности провести эксгумацию трупа. Ведь из пепла ДНК невозможно извлечь. Кроме того, сотрудники морга также не сохранили фотографии Зульфии. Загадочности в историю добавляет тот факт, что участковый, который осматривал тело Зульфии так и не заметил Ляйсан рядом с матерью. Что же произошло действительно в тот вечер, остается только догадываться.

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