Таро-прогноз на неделю с 14 по 20 июня 2021 года

Вадим Карасев

Грядущая неделя июня принесет множество позитивных событий, если узнать заранее о том, какие события могут произойти с 14 по 20 июня. Подсказки старших Арканов позволят Знакам Зодиака составить план действий и без труда привлечь в жизнь нужные перемены.

Анализ карт Таро не терпит спешки, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют представителям Зодиакальных созвездий выбрать время, чтобы проанализировать выпавшие расклады. Внимательное изучение карт поможет определиться с действиями и привлечь удачу в трудные минуты. Не стоит забывать и о внутреннем голосе, который поможет верно истолковать те или иные предостережения, а также сопоставлять советы с реальными событиями из жизни.

Овен





Новая неделя начнется для Овнов с выбора. Аркан «Влюбленные» призывает быть бдительными и не торопиться с выводами, ведь принятое решение отменить не удастся. Овнам важно слушать внутренний голос, чтобы выбрать верный путь к процветанию.

Аркан «Дьявол» несет в себе предостережение: Овнам нельзя потакать слабостям, чтобы не стать заложниками своей неосмотрительности. Аркан не сулит проблем в том случае, если действовать согласно доводам разума и не идти на поводу у сиюминутных прихотей.

Аркан «Суд» завершает неделю, указывая Овнам на благоприятное время для совершения прорыва. Успех не заставит себя ждать, если действовать честно и не поддаваться на провокации. Эмоции также лучше отключить, чтобы они не мешали осуществлению задуманного.

Телец





Аркан «Правосудие» призывает Тельцов начать неделю без спешки. По этой карте важно взвешивать каждый шаг, чтобы не ошибиться и в будущем не пожинать горькие плоды собственной неосмотрительности.

Аркан «Мир» говорит о благоприятном времени, когда на пути Тельцов не будет преград. По этой карте запросто решаются сложные вопросы, происходит понимание ситуации, и Тельцы смогут увидеть направление, в котором стоит двигаться для привлечения успеха.

По карте «Иерофант» Тельцы смогут обрести мудрых наставников, с помощью которых получится решить сложные вопросы, избавиться от сомнений и привлечь позитивные перемены. Совет карты — отделять важное от наносного, чтобы не тратить время на ничего не значащие дела.

Близнецы





По карте «Верховная жрица» Близнецам стоит начать неделю с упражнений, развивающих интуицию. Внутренний голос поможет избежать проблем и вовремя начать действовать, чтобы быстро достичь поставленной цели.

Аркан «Башня» предупреждает о резких переменах, когда Близнецам предстоит пересмотреть свои планы, отказаться от устаревших идей и не сопротивляться происходящему. Карта указывает на крах иллюзий и неизбежную смену мировоззрения.

«Правосудие» в раскладе — карта, указывающая на то, что Близнецы пожнут результаты своих трудов. Будут ли они позитивными или разочаровывающими — зависит от поведения и честности Близнецов в недавнем прошлом.

Рак





Аркан «Дурак» открывает неделю, и по этой карте Ракам не стоит относиться ко всему слишком серьезно. Карта описывает ситуацию, когда важно посмотреть на дела с нового ракурса, позволить себе быть креативными, но при этом подмечать детали, чтобы выполнить все на высшем уровне.

В середине недели по карте «Смерть» Ракам предстоит впустить в жизнь перемены. Аркан призывает не тянуть за собой прошлое, которое будет мешать новым достижениям и тормозить на пути к новым успехам.

«Умеренность» в раскладе на конец недели — карта, призывающая Раков во всем придерживаться равновесия. Сильные эмоции и поспешные выводы будут губительными для успеха, поэтому важно думать, прежде чем действовать.

Лев





Аркан «Колесница» призывает Львов начать неделю активно и не бояться воплощать в жизнь смелые идеи. По этой карте сил и умений будет достаточно для того, чтобы идеи стали реальностью.

Карта «Повешенный» описывает ситуацию, когда Львы не смогут продолжить начатое дело. По этому Аркану важно на время остановиться, чтобы оценить ситуацию, устранить неточности или отложить работу, переключившись на другие дела.

В конце недели по карте «Отшельник» у Львов будет время для того, чтобы устроить себе перерыв. Карта указывает на возможность на время изолироваться от всего, что мешает размышлениям, отдыху и восстановлению сил.

Дева





Карта «Смерть» открывает неделю, призывая Дев попрощаться с прошлым и впустить в жизнь перемены. Аркан описывает ситуацию, когда начинается новый этап жизни, и для того, чтобы он был счастливым, необходимо оставить старые идеи и устаревшие планы за спиной.

Карта «Суд» сулит приятные перемены, однако Девам для этого придется потрудиться. Решительность и умение принимать самостоятельные решения окупятся с лихвой, а также помогут обойти конкурентов при условии честной работы.

По карте «Император» Дев ждет успех, и для этого важно соблюдать простые правила: не ставить себя выше других, уметь включаться в работу и не бросать начатого. При соблюдении этих условий удастся привлечь в жизнь благополучные перемены.

Весы





В начале недели по карте «Императрица» Весов ожидают приятные известия. Карта указывает на благополучное время, когда мечты сбываются, если верить, отношения налаживаются, а проблемы становятся незначительными.

По карте «Суд» Весам стоит внимательно относиться к происходящему вокруг, чтобы вовремя среагировать и открыть дверь, ведущую к счастливому будущему. Совет карты — не спешить и принимать взвешенные решения, чтобы позже не утруждать себя работой над ошибками.

В конце недели Весам предстоит пройти испытание. Аркан «Дьявол» указывает на неизбежные проблемы в случае, если потакать прихотям, дурным привычкам и идти на поводу сиюминутных желаний.

Скорпион





Аркан «Дурак» призывает Скорпионов не игнорировать происходящее: знаки судьбы помогут обойти стороной ловушки и опасности. Внимание к деталям обеспечит путь к успеху, а разумная осторожность убережет от финансовых проблем.

По карте «Отшельник» Скорпионам стоит взять перерыв, чтобы отдохнуть, объективно оценить свои силы, отказаться от устаревших планов. Совет карты — не торопить события и рассчитывать только на себя.

По карте «Луна» Скорпионам важно доверять только проверенным фактам, не опираться на слухи и не потакать беспочвенным страхам. Сомнения заведут в тупик, а значит, настало время разобраться в ситуации, чтобы устранить препятствия на пути к новым свершениям.

Стрелец





Карта «Маг» сулит Стрельцам новые успехи. Аркан призывает не отказывается от смелых идей, заниматься любимым делом и обязательно включать в работу творческую составляющую. Умение адаптироваться под обстоятельства и смотреть на проблемы под разными углами уберегут от промахов.

Карта «Императрица» указывает на время, когда нет препятствий на пути к счастью. Стрельцам важно оставаться в гармонии с собой и не торопить события, и тогда удача обязательно улыбнется.

По карте «Повешенный» Стрельцы должны быть готовы к тому, чтобы отказаться от определенных дел на время и переключить внимание на другие занятия. Такая тактика поможет перезагрузить сознание и позже завершить то, что было отложено.

Козерог





Карта «Колесница» призывает Козерогов не откладывать воплощение в жизнь смелых идей. По этой карте нельзя медлить: неделя удачна для смелых и решительных действий, и на кону стоит счастливое будущее.

По карте «Верховная жрица» Козерогам важно отказаться от спешки. Аркан призывает на время остановиться, оценить обстановку и лишь после этого действовать. Не лишним будет прислушаться к интуиции.

Аркан «Императрица» сулит Козерогам благоприятное завершение недели. По этой карте события идут своим чередом, и успех уже не за горами. Все, что необходимо — успокоиться и выполнять свою работу.

Водолей





Карта «Сила» говорит об оптимизме и решительном настрое. Водолеям по этой карте стоит начать неделю с активной работы над собой, попрощаться со всем, что мешает достижению новых успехов и тянет вниз.

Аркан «Колесница» указывает на возможность справиться с любыми трудностями, если не медлить. В середине недели сил и возможностей будет достаточно, чтобы попрощаться с проблемами и неурядицами.

В конце недели по карте «Иерофант» Водолеям важно сосредоточиться и завершить текущие дела. Аркан призывает не отказываться от ответственности и не отлынивать от работы, чтобы не упустить драгоценное время и новые возможности.

Рыбы





Аркан «Повешенный» призывает Рыб не торопиться. По этой карте есть возможность разрешить сложные проблемы, если вдумчиво изучить дела и увидеть неточности. Их лучше устранять в начале пути, чтобы не обременять себя дополнительными проблемами в будущем.

По карте «Смерть» Рыб ждут серьезные перемены. Аркан указывает на новый жизненный этап, начать который стоит позитивно и без сожалений о прошлом. По этой карте проблем не возникнет, если не сомневаться в себе.

В конце недели по карте «Башня» Рыб ждут серьезные испытания. Аркан указывает на разрушение мнимого равновесия и крах иллюзий. Рыбы больше не смогут прятаться в выдуманном мире и игнорировать происходящее.