"У меня были романы на стороне": певица Слава призналась в изменах избраннику
41-летняя певица Слава откровенно рассказала о своем отношении к замужеству, став гостьей очередного выпуска "ДНК-шоу" с Лолитой Милявской, сообщает "СтарХит".
Певица Слава подтвердила, что официально никогда не выходила замуж. Звезда призналась, что это "не ее история".
Генетики в эфире программы выявили у певицы склонность к паранойе. Как считает Лолита Милявская, такие люди обычно недоверчивы и боятся предательств, из-за чего опираются только на себя.
Как отмечается, певица уже более 20 лет находится в отношениях с предпринимателем Анатолием Данилицким, с которым воспитывает дочь Антонину.
Как писал NEWSTES, ранее певица Слава нелестно высказалась о популярных российских рэперах. Исполнительница считает, Тимати и Егор Крид "никакущие в сексуальном плане".