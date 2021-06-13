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"У меня были романы на стороне": певица Слава призналась в изменах избраннику

"У меня были романы на стороне": певица Слава призналась в изменах избраннику

41-летняя певица Слава откровенно рассказала о своем отношении к замужеству, став гостьей очередного выпуска "ДНК-шоу" с Лолитой Милявской, сообщает "СтарХит".

Певица Слава подтвердила, что официально никогда не выходила замуж. Звезда призналась, что это "не ее история". 

Очень много было предложений, но это не моя история. Я вот живу с человеком, мы любим друг друга, это лучшее доказательство. Я хочу быть такой свободной птицей, и мне не нужна никогда была свадьба. Я с детства не хотела выходить замуж

Генетики в эфире программы выявили у певицы склонность к паранойе. Как считает Лолита Милявская, такие люди обычно недоверчивы и боятся предательств, из-за чего опираются только на себя.

Это точно. Я доверчива поверхностно, но глубоко нет. Не испытываю прямо доверия даже к близким людям. А вот возвращаясь к браку, про то что люди думают, что их предадут. У нас с Толей этого было много: и у меня были романы на стороне, и у него, и мы с этим жили, справлялись, и пошли дальше абсолютно нормально. Поэтому это никакая не причина не выходить замуж

Как отмечается, певица уже более 20 лет находится в отношениях с предпринимателем Анатолием Данилицким, с которым воспитывает дочь Антонину.

Как писал NEWSTES, ранее певица Слава нелестно высказалась о популярных российских рэперах. Исполнительница считает, Тимати и Егор Крид "никакущие в сексуальном плане".

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По материалам: uposters.ru

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