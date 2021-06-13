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Участники "Большой перемены" и Герои Труда приняли участие в церемонии подъема государственного флага у стен Музея Победы

Участники "Большой перемены" и Герои Труда приняли участие в церемонии подъема государственного флага у стен Музея Победы

Участники проекта "Большая перемена" и Герои Труда приняли участие в церемонии подъема государственного флага у стен Музея Победы на Поклонной горе в Москве.

В церемонии принял участие Герой Труда Геннадий Антохин – капитан-наставник отдела Департамента безопасности и качества филиала публичного акционерного общества "Дальневосточное морское пароходство" во Владивостоке, Герой Труда Александр Бондаренко – тракторист ООО имени Кирова Песчанокопского района Ростовской области, Герой Труда Людмила Суслякова – машинист крана доменного цеха "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат", лауреат Государственной премии Российской Федерации Фаина Захарова – президент благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей "Линия Жизни".

Также в церемонии участвовали участники курсанты военно-патриотического центра "Вымпел", Волонтеры Победы, кадеты, гвардейцы и участники Поискового движения России.

В завершении церемонии состоялось возложение цветов к Вечному огню.

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По материалам: uposters.ru

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