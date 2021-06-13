Ученые предупредили, что основные симптомы коронавируса изменились

Лидия Мартынова

Больные, у которых подтверждена коронавирусная инфекция, заявили об изменении основных симптомов болезни.Об этом сообщают ученые Королевского колледжа Лондона, передает Mirror.По словам специалистов, новые штаммы COVID-19, среди которых и дельта-вариант (индийский штамм — ред.), изменили общую клиническую картину пандемии коронавируса. Теперь пациенты, у которых подтверждена коронавирусная инфекция, стали чаще жаловаться на головную боль, насморк и боль в горле.Вместе с этим, руководство Национальной службы здравоохранения Великобритании сообщает, что наиболее характерные признаки COVID-19 — лихорадка, кашель, а также потеря вкуса и обоняния.Новые данные, как рассказывают ученые, они получили через специальное приложение ZOE, которое умеет отслеживать симптомы у пациентов с COVID-19. Если раньше у 46% больных наиболее распространенным симптомом был сильный кашель, то в мае 2021 года ситуация изменилась — люди стали жаловаться на головную боль и насморк."Люди не осознают этого (заражение коронавирусом — ред.), и люди могут подумать, что у них какая-то сезонная простуда, но они все еще ходят на вечеринки и могут распространять ее. С начала мая мы изучаем основные симптомы, и они уже не такие, как раньше", — заявил профессор Тим Спектор.