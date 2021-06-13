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В Италии количество жертв COVID-19 превысило 127 тысяч

В Италии количество жертв COVID-19 превысило 127 тысяч

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


19:18  Автор: Александр Тараканов



В Италии за сутки сделано более 134 тысяч тестов на COVID-19, выявлено 1390 случаев заражения, что на 333 случая меньше, чем днём ранее. Об этом говорится в воскресном бюллетене министерства здравоохранения страны.

Соотношение числа обработанных тестов и количества полученных положительных результатов составило 1,04 процента (против 0,81 процента 12 июня). Больше всего случаев заражения COVID-19 выявлено в Ломбардии (257), Сицилии (183), Кампании (147) и Лацио (127).

Количество точно установленных носителей коронавирусной инфекции в Италии сейчас равно 160 313 (минус 1,29 процента за сутки). Госпитализированы с симптомами заболевания 3542 человека (минус 3,09 процента). В отделениях интенсивной терапии проходят лечение 565 тяжелобольных (минус 1,57 процента). На карантине и домашней самоизоляции находятся ещё 156 206 бессимптомных больных (минус 1,25 процента).

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За сутки выздоровели и выписались 3460 человек, в то же время скончались 26 больных COVID-19.   

В общей сложности с начала пандемии в стране заразились коронавирусом 4 244 872 человека, включая 127 002 умерших и 3 957 557 выздоровевших.

Согласно данным Il Sole 24 Ore, в Италии по состоянию на вечер 13 июня сделано 41 984 164 прививки против COVID-19, число прошедших полный курс иммунизации составляет 14 019 080, что соответствует 23,66 процента населения страны.


#здоровье #вакцинация #Италия


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По материалам: pnp.ru

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