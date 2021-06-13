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В Москве за сутки выявили 7704 случая заражения коронавирусом

В Москве за сутки выявили 7704 случая заражения коронавирусом

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


11:23  Автор: Марьям Гулалиева



Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 7704, что является максимальным показателем с 26 декабря 2020 года. Это следует из опубликованных 13 июня данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Суточные показатели заболеваемости в городе за неделю выросли более чем вдвое. Всего с начала пандемии в Москве выявили 1 234 717 случаев заражения.

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Скончались за сутки из-за коронавируса в Москве 69 человек. Общее число умерших — 20 907. Число выздоровевших от COVID-19 увеличилось за сутки на 3038, до 1 093 738.

В субботу Мэр Москвы Сергей Собянин из-за ситуации с коронавирусом объявил дни с 15 по 19 июня в городе нерабочими с сохранением заработной платы для работников. Градоначальник заявил, что сезонный эпидемиологический пик сдвинулся с мая на июнь. По его словам, за последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась.


#здоровье


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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