В Санкт-Петербурге усилят дезинфекцию общественного транспорта

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

19:04 Автор: Марьям Гулалиева

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил усилить в городе дезинфекцию общественного транспорта и других мест массового скопления граждан из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается в воскресенье на сайте городской администрации.

Александр Беглов и руководитель Роспотребнадзора по Санкт‑Петербургу Наталия Башкетова обсудили эпидемическую ситуацию в городе.

Башкетова сообщила, что проведённые проверки по барам, ресторанам и торговым центрам зафиксировали многочисленные случаи нарушения правил эпидемической безопасности и ослабление контроля со стороны персонала за посетителями при массовых просмотрах матчей Евро-2020.

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Губернатор, в свою очередь, отметил, что эпидемия COVID-19 в Северной столице продолжается, число заболевших растёт. «В этих условиях все, кто отказывается от использования средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции, ставит под угрозу собственное здоровье, а также здоровье окружающих и репутацию Санкт‑Петербурга», — подчеркнул он.

Беглов также распорядился усилить дезинфекцию общественного транспорта, транспортных узлов и других мест массового скопления граждан. По его словам, сегодня «необходима «нулевая толерантность» к тем, кто нарушает противоэпидемические нормы и правила».

«Призываю всех проявить повышенную требовательность к себе и другим по всем вопросам противодействия коронавирусу. У нас есть всё для того, чтобы соответствовать условиям «новой нормальности», — сказал губернатор.

В субботу мэр Москвы Сергей Собянин из-за ситуации с коронавирусом объявил дни с 15 по 19 июня в городе нерабочими с сохранением заработной платы для работников. Градоначальник заявил, что сезонный эпидемиологический пик сдвинулся с мая на июнь. По его словам, за последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась.

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