В Сети захейтели семью Бузовой: «Насладились позором?»

Влада Некрасова

Ольга Бузова вчера дебютировала на сцене театра МХАТ имени Горького. Теледива исполнила роль Бэллы Шантель в постановке «Чудесный грузин». Такой выбор Эдуарда Боякова сильно раскритиковала общественность. Новость произвела эффект разорвавшейся бомбы.

Несмотря на весь негатив, Ольга прекрасно справилась с поставленной задачей. Девушка привлекла внимание зрителей к МХАТ и дала им большой пиар. Поддержать артистку пришли ее родные. На премьеру приехали сестра и мама Бузовой. В конце представления они подарили ей большой букет роз. Анна Бузова поделилась своими впечатлениями в Instagram. Девушка написала, как гордится своей сестрой и ее упорством. Анна уверена, что любой может добиться своей мечты, если приложит к этому усилия. Однако ее подписчики негативно высказались в адрес звездной сестры. Пользователи сети считают, что у Бузовой нет таланта и все, что она делает просто ужасно.

«Насладились позором?», «Это же стыдобище и позорище! Но, раз вам нравится», «Да, Ольга трудолюбива, но без голоса», «Все, что она делает чудовищно низкого качества», – пишут комментаторы.

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