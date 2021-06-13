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В США кит целиком проглотил аквалангиста. Мужчина выжил и почти не пострадал

В США кит целиком проглотил аквалангиста. Мужчина выжил и почти не пострадал
Утром 11 июня ловец омаров Майкл Паккард второй раз за день погрузился в воды Атлантического океана недалеко от города Провинстаун, чтобы поохотиться, но в итоге сам чуть не стал «добычей» горбатого кита. Об этом пишет издание Cape Cod Times.

56-летний Майкл Паккард — лицензированный ловец омаров для продажи из города Уэллфлит (штат Массачусетс). По его словам, он думал, что ему пришел конец, потому что кит полностью заглотил его.

«Внезапно я почувствовал сильный толчок, а следующее, что я помню — все вокруг потемнело и стало абсолютно черным. Я чувствовал, как куда‑то двигаюсь, как кит сжимал мышцы во рту», — рассказал Паккард, лежа в больнице.

Сначала он подумал, что оказался в пасти у акулы, но как только обнаружил отсутствие зубов, понял, что его проглотил кит.

«Я думал: «Я ни за что не выберусь, со мной покончено, я мертв». Все, о чем я мог думать, были мои сыновья — им по 12 и 15 лет», — вспоминает Майкл.

После первых мгновений шока Паккард предпринял попытки выбраться из кита, он начал активно сопротивляться проглатыванию с помощью акваланга. Киту это не понравилось, в итоге он вынырнул на поверхность воды и выплюнул мужчину.

«Я вдруг увидел свет, кит начал мотать головой из стороны в сторону, а следующее, что я понял, — я снаружи», — сказал Паккард. По его ощущениям, он пробыл внутри кита 30−40 секунд.
Один членов экипажа увидел, как кит выплюнул Майкла в воду, затащил его на лодку и отвез в больницу. Ловец омаров отделался легкими травмами, без переломов, и его выписали через несколько часов.

Директор Центра береговых исследований Джук Роббинс сообщила, что кит скорее всего заглотил мужчину случайно, по ошибке. По ее словам, у горбатых китов нет зубов, а их пищевод слишком мал, чтобы действительно проглотить человека.

По словам Паккарда, кит был средних размеров, поэтому Роббинс предположила, что это был детеныш кита.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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