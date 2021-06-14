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"А че ты пельмень свой закрыла?": Виктория Дайнеко возбудила фанатов, раздвинув ноги перед камерой

"А че ты пельмень свой закрыла?": Виктория Дайнеко возбудила фанатов, раздвинув ноги перед камерой

34-летняя Виктория Дайнеко поделилась с поклонниками в своем инстаграме горячим снимком. Экс-участница "Фабрики звезд" выложила откровенное фото, на котором позирует с раздвинутыми ногами.

Виктория Дайнеко опубликовала на своей странице эротичное фото, на котором предстала в пикантной позе. Певица раздвинула ноги, предусмотрительно закрыв черным квадратом свое интимное место.

"Не опять, а снова! Раздражает, а вас?" — подписала провокационное фото звезда "Фабрики звезд".

Подписчики Виктории Дайнеко бурно отреагировали на ее снимок, восхитившись красотой ее тела. Некоторые признались, что фото возбудило их.

"Очень красивые ножки", "А на шпагат садишься?", "А че ты пельмень свой квадратом закрыла?", "Вопрос, что спрятано за черным квадратиком", "Что раздражает? Чёрный квадратик?", "Как красота может раздражать! А вот когда в человеке негатив, хоть ангелом будь — будет раздражать шелест крыльев! Человек идеален в том, что он индивидуален!", "Возбуждает!" — пишут пользователи Сети.

Как писал NEWSTES, ранее Виктория Дайнеко показала голую грудь.

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По материалам: uposters.ru

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