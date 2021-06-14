Ариана Гранде стала Арианой Гомес

Влада Некрасова

Год назад в жизни американской певицы Арианы Гранде (Ariana Grande) появился молодой человек. Сначала исполнительница скрывала свою любовь, однако позже решилась рассказать про роман через свой клип Stuck with U. Возлюбленным стал агент по элитной недвижимости Далтон Гомес (Dalton Gomez).

А месяц назад пара связала себя узами брака. Свадьба прошла в доме певицы в Монтесито. Торжество было в закрытом формате. Смогли лично поздравить новобрачных около 20 человек. К слову, настоящей церемонии не было. Селена и Далтон провело праздник в интимной обстановке.

«Пространство было наполнено счастьем и любовью», — рассказал источник Гранде.

Отметим, что Ариана взяла фамилию своего мужа. Теперь девушка стала Ариной Гомес. Пользователи Сети отмечают, что теперь в мире музыки стало две талантливой певицы с фамилией Гомес.

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Однако внимательные подписчики отметили, что в мире есть также Becky G Гомес, Джоджо Гомес (Jojo Gomez) и другие. К слову, некоторые отмечают, что Ариана взяла двойную фамилию. Однако официально это певица не подтверждала.

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