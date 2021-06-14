Что известно о новом продюсере Светланы Лободы?

Анастасия Иванова

После прошедшей премии «Муз-ТВ» в российском шоу-бизнесе разгорелся настоящий скандал. Несколько дней Филипп Киркоров и Нателла Крапивина перемывали друг другу косточки. На фоне конфликта девушка заявила, что прекращает сотрудничество с Светланой Лободой, так как не хочет иметь ничего общего с шоу-бизнесом.

Нателла проработала с Лободой 11 лет. За это время исполнительница стала мегапопулярной не только в России, но и за рубежом. Общественность долго гадала, кто же согласиться работать со Светланой, которая, к слову, довольно требовательная и имеет жесткий характер. Занять пост продюсера решился Табриз Шахди. Ранее он уже сотрудничал с певицей, поэтому имеет представление, что это такое.

Стоит отметить, что работает с Земфирой, Тиной Канделаки, Еленой Темниковой и многими другими известными личностями. А теперь он будем помогать в организации концертов и коммерческих предложений Лободе. Табриз довольна известная личность в России. Его знают не только те, кто «крутится» в шоу-бизнесе, но и общественность. Ведь совсем недавно он стал вести популярный Telegram-канал, в котором рассказывает все об изнанке работы в медиапространстве.

В прошлом году он стал вести популярный телеграм-канал, где рассказывал об изнанке российского шоу-бизнеса.

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