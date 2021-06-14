Дана Борисова о сексуальном насилии: «Он лишил меня девственности»

Лидия Мартынова

Последнее время гремят громкие заявления артистов российского шоу-бизнеса, сопровождающиеся столь же громкими историями о сексуальных домогательствах. На этот раз своей историей решила поделиться Дана Борисова. Как оказалось, Борисова стала жертвой приставаний собственного начальника.

К сожалению, первые отношения Даны Борисовой начались с довольно неприятного эпизода. Теледива рассказала, что происходило за кадром «Армейского магазина». Оказалось, что начальник долгое время склонял ее к сексу и пытался раздеть. В результате, ему удалось завладеть Борисовой. Он лишил ее девственности.

«Я против своей воли вступила в отношения с мужчиной. Боялись говорить об этом, чтобы избежать всеобщего порицания и расправы со стороны обидчика, который угрожал», – с ужасом вспоминает Борисова.

Три года артистка встречалась со своим насильником. В какой-то момент Борисовой даже пришлось сделать аборт, так как избранник был женат и не собирался разводиться. В результате Дане надоело это терпеть, и девушка в 25 лет решилась отправиться в свободное плавание. Ее взяли на «Ру.ТВ» Однако там платили мало. Позже ей пришлось вернуться в «Армейский магазин».

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