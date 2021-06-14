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Дружба в прошлом: Чонгук вылил Тэхёну стакан воды в лицо после оскорблений

Сегодня всю платформу Twitter заполонили ролики с одного очень интересного мероприятия, где мальчики BTS приняли непосредственное участие. В то время, когда айдолы находились на сцене (не будем тянуть!), Ви (V), пребывая в отличном настроении, устроил подлянку своему лучшему другу Чонгуку (Jungkook) и, подойдя к нему очень близко (мы думали, что сейчас будет поцелуй, но…), решил пошутить и вылил маленькую бутылочку воды прямо на голову ГК.

Сказать, что Кук был ошарашен и не готов к такому повороту событий — это ничего не сказать. Ведь парень был немного занят в момент инцидента: он пел! Чонгу пришлось моментально реагировать и предпринимать какие-либо действия в сторону Ви. Захотев отомстить приятелю, Гук не нашел ничего лучше, чем повторить то же деяние и облить хулигана, но только он не учел одного: Тае слишком быстро бегает, перебирая свои длинные ноги!

«Мда, это финал», «А че случилось?))) Они все, поругались опять?», «Ну тэхен без бошки нууу, зачем обливать водой когда на нем апаратура дорогая висит, а вдруг бы замкнуло или током ударило», — впечатления фанатов о «преступлении» Ви.

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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