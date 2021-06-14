Джин и Ви из BTS могут стать ведущими шоу

Лидия Мартынова

Парням из к-поп группы BTS запрещено участвовать в сторонних проектах вне коллектива. Однако это не мешает многим режиссерам и продюсерам «соперничать» за их внимание. На днях известный режиссер позвал Ви (V) и Джина (Jin) стать ведущими.

Шин Вон Хо ( Shin Won Ho) довольна известная личность в медиапространстве. Он работал над такими проектами, как «Мудрая жизнь в больнице», «Ответ» и «Мудрая жизнь в тюрьме». И совсем недавно он захотел задействовать BTS в своих проектах.

По мнению Шин Вон Хо, Джин имеет отличное актерское образование и талан. К тому же его лицо идеально вписывается в кадр. А ведь и вправду, прежде чем стать айдолом, Джин поступил в актерскую школу. Он хотел стать известным актером. И десятки режиссеров ждут, когда он исполнит свою первую роль у них в проекте.

Продюсер также упомянул Ви. У него, кстати, единственного из группы есть актерский опыт. Айдол снимался в дораме «Хваран». И теперь Шин Вон Хо хочет его увидеть у себя в проектах. Как думаешь, ребята согласятся?

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