Ермак надеется на скорое вступление Украины в НАТО

Анастасия Иванова

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак надеется на скорое вступление Украины в НАТО. Он хочет, чтобы страны блока как можно скорее пришли к согласию в этом вопросе.Об этом глава ОП заявил в интервью газете la Repubblica.Он напомнил слова президента Украины Владимира Зеленского, что украинцы сейчас находятся в опасности и им необходима помощь."Мы надеемся, что наши партнеры как можно скорее придут к согласию относительно нашего присоединения к НАТО. Будущее Украины зависит от них", - заявил Ермак.По его словам, страна имплементировала требуемые стандарты "в большей степени, чем некоторые нынешние члены НАТО". Украина ожидает конкретных и активных действий со стороны Альянса.