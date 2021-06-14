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Гениальная актриса! Ольга Бузова сыграет молодую Людмилу Гурченко в фильме «Карнавальная ночь-2»

Шоумен Стас Берецкий заговорил о том, что он хочет снять Ольгу Бузову в продолжении фильма «Карнавальная ночь». Он назвал Бузову «гениальной актрисой». Барецкий отметил, что в скором времени предложит Бузовой роль в культовой картине Эльдара Рязанова, так как у Ольги хорошее чувство юмора, профессиональная игра и творческий подход к работе. По плану Бузова сыграет молодую Людмилу Гурченко в фильме.

Напомним, недавно вокруг Ольги разгорелся скандал из-за ее участия в спектакле «Чудесный грузин» в театре «МХАТ им. Горького». После того, как стало известно о работе Бузовой, ее начали травить в Сети, а многие известные артисты не скупились на издевательства и злые комментарии в адрес звезды.

Помимо того, что Ольга играла в театре, она еще и пела в спектакле. Елена Летучая крайне резко высказалась об успехе Бузовой. Она заявила, что Ольга позорит театр и не имеет права выступать на таких площадках, так как у нее нет никакого актерского таланта. Сама Бузова не стала молчать и попросила Летучую рассказать, в каких проектах она принимает участие.

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По материалам: popcake.tv

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