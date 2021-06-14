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Горный хрусталь: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака

Горный хрусталь: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака

Горный хрусталь — один из самых сильных камней-талисманов. Эксперты в области эзотерики и астрологии рассказали, в чем заключается его сила и как его использовать себе во благо.


Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru уже упоминали горный хрусталь в статье о том, как с его помощью можно снять обиду. Это мощный природный минерал, который обладает светлой и позитивной энергетикой.

Энергетика и свойства горного хрусталя

Горный хрусталь — прозрачный и красивый камень. Его энергетика созидательна и положительно влияет как на людей, так и на домашнюю обстановку в целом. Большие минералы такого типа лучше располагать там, где чаще всего собираются люди, живущие под одной крышей. Это может быть гостиная или кухня. Впрочем, в любом месте горный хрусталь сможет быть крайне полезным. Он сделает так, что люди будут реже ссориться и быстрее приходить к компромиссам.

Это достаточно дешевый камень, так как он весьма распространен, поэтому даже большие экземпляры не проделают дыру в вашем семейном бюджете. Можно купить один камень для кухни, другой — для спальни, а третий — в качестве личного талисмана, который будет всегда с вами рядом.

Он не только снимает обиду, но и очищает помещение и ауру человека от отрицательной энергии. Этот камень не нужно заряжать или менять. Он может работать вечно. Главное — убирать с него пыль и держать на виду.


Этот кристалл имеет светлую и теплую энергетику, которая помогает человеку расслабляться. Горный хрусталь делает своего владельца менее агрессивным и вспыльчивым. Данный минерал оказывает укрепляющее воздействие на энергетику человека и помогает при медитациях быстрее погружаться вглубь сознания.

Каким Знакам Зодиака подходит горный хрусталь

Этот камень подходит абсолютно всем Знакам Зодиака в равной степени. Успокаивающий эффект станет самым актуальным для Овнов, Тельцов, Львов, Дев, Стрельцов и Водолеев. Эти люди часто сами себя накручивают или раздражаются из-за чего-то происходящего в их жизни.

Те, кто и так спокоен, с горным хрусталем станут мудрее, сильнее ментально. Словом, этот камень является универсальным помощником на каждый день. Если вы не знаете, чего ожидать от того или иного дня, просто берите с собой горный хрусталь. Он стабилизирует ваше состояние в трудную минуту, поможет обрести гармонию.

Этот минерал может усилить и без того мощную харизму Близнецов, Весов и Рыб. Он укрепляет и без того сильную интуицию Скорпионов и Раков. У него нет никаких негативных черт, поэтому он совместим с большинством украшений и других камней. Он не перебивает их силу и не вступает в конфликт.

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По материалам: dailyhoro.ru

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