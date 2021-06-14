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Гороскоп Павла Глобы на неделю с 14 по 20 июня 2021 года

Гороскоп Павла Глобы на неделю с 14 по 20 июня 2021 года

Павел Глоба — популярный астролог, известный не только в России, но и за ее пределами. Его прогнозы всегда информативны и полны полезных советов. Старайтесь следовать его рекомендациям, чтобы быть на коне в середине июня.


Портал Woman’s day поделился этими полезными советами, которые нам дал астролог. Согласно его мнению, эта неделя будет временем перезагрузки сознания и жизни. Многим удастся сделать свою жизнь лучше. Звезды и планеты помогут нам с вами обуздать свои страхи и проблемы, выведя на первое место сильные стороны.

Овен

У Овнов неделя начнется с благоприятной ноты. Первые два дня будут самыми удачливыми и яркими. Наступает идеальное время для поисков второй половинки, свиданий, знакомств в интернете и в реальной жизни. Все, что нужно Овнам — это инициативность и уверенность в себе. Также можно воспользоваться простыми талисманами, привлекающими любовь. Они будут крайне полезны. Всем, кто состоит в отношениях, звезды помогут укрепить и перевести отношения на новый уровень. В делах и работе сейчас наилучшее время для активных и предприимчивых Овнов.

Телец

Самыми опасными днями недели можно считать понедельник и вторник. Действенный ритуал на удачный день поможет сгладить острые углы 14 и 15 числа. Все остальные дни идеально подходят для покупок, финансовой активности, работы, открытия нового бизнеса и деловых переговоров. В сфере любви Тельцов также ожидают большие и позитивные перемены. Всем людям данного Знака стоит обращаться внимание на то, что происходит в семье. Возможно, кому-то понадобится неотложная помощь, внимание, забота. Нужно помогать близким.


Близнецы

Эта неделя для Близнецов будет очень контрастной, в некотором смысле даже непредсказуемой. Начнется и закончится она положительными днями, а вот среда, четверг и пятница будут крайне опасными. Этим людям стоит помнить о десяти признаках везучего человека, чтобы самим научиться привлекать удачу в нужные моменты. Наступает тот самый момент, когда работа требует максимального внимания. Важно браться за все дела и не бояться усталости. В семейной жизни все спокойно. Одиноким Близнецам пора пробовать заводить новые отношения.

Рак

Удача будет приходить к Ракам на этой неделе по нарастающей. Пиком позитива на этой неделе станут четверг и пятница. Далее последует энергетический спад, так что выходные лучше провести в спокойствии и умиротворении. Снять негативную энергетику помогут травяные настои, релаксация и умение абстрагироваться от мыслей о работе. Павел Глоба советует Ракам выбираться на природу, больше ходить. Также астролог рекомендует не рассказывать никому о своих тайнах и планах на будущее. Это может привести к их срыву и к проблемам в целом.

Лев

Львам стоит остерегаться энергетических вампиров. Можно воспользоваться специальными оберегами 14 и 15 июня — в дни их наибольшего расцвета. В целом на этой неделе большой успех ожидает представителей творческих профессий. Павел Глоба отмечает, что важно будет подходить к решению задач с креативом. В любви Львы смогут открыть нечто новое и приятное. В работе полезно подходить к решению проблем коллективно. Большим успехом смогут обзавестись те Львы, которые станут прислушиваться к своему внутреннему голосу. Он их не обманет.


Дева

На этой неделе не стоит ждать эмоциональных всплесков со стороны второй половинки и людей в целом. Да, будет меньше ссор, но и приятных эмоциональных моментов тоже лучше не ждать. Это прекрасное время для работы, труда и обороны. Девы смогут успеть сделать в несколько раз больше, чем обычно. Также стоит поставить на себя энергетическую защиту, которая поможет в борьбе с соперниками и врагами. Астролог считает, что вторая половинка Дев должна самостоятельно решать свои проблемы. Если близкий человек сам попросит Деву о помощи, не стоит ему отказывать.

Весы

Весам в первую очередь стоит опасаться общения со злопамятными Знаками Зодиака. Такие люди могут принести много бед и проблем, нарушить планы. Хорошие люди, наоборот, будут крайне полезными. Стоит заниматься совместными делами в бизнесе и на работе, потому что другого такого времени придется ждать немало. Также эта неделя идеально подходит для поисков второй половинки, романтики, знакомств. Не будет лишним сменить обстановку, отправиться в деловую или личную поездку. Также это благоприятное время для духовных поисков и практик.

Скорпион

Не стоит никому рассказывать о своих достижениях, ведь счастье любит тишину. Скорпионам стоит молчать и о своих планах. Враги не дремлют — их максимальная активность будет лишь в самом начале недели, поэтому придется потерпеть пару дней. Потом начнется очень благоприятный период. Нужно заниматься решением насущных проблем и не рисковать зря. В любви Скорпионам стоит попробовать разнообразить досуг. Можно будет вместе со второй половинкой отправиться в незнакомое место. Всем, кто одинок, лучше оставить всё как есть.

Стрелец

У Стрельцов начинается крайне непростое время для любовных отношений, причем не только для тех, которые уже существуют, но и для тех, которые только зарождаются. Тем не менее, многим представителям этого Знака удастся найти вторую половинку. В таком случае стоит проверить любовную совместимость, дабы не наделать ошибок в будущем и не разочароваться в человеке. В финансовой сфере 16, 17 и 18 числа планы могут срываться, так что лучше либо тщательнее их продумывать, либо иметь про запас план «Б». в любом случае, расстраиваться не стоит.

Козерог


У Козерогов благоприятной будет вся неделя кроме выходных. Именно в субботу и воскресенье могут начаться некоторые неприятности. Лучше закончить все самые важные дела до 19 июня. Чем раньше Козероги смогут закончить работу, тем выше будет вероятность того, что ее оплатят. В отношениях лучше не накалять ситуацию. Возможны вспышки ревности, побороть которые помогут эффективные заговоры. Если будут какие-то разногласия, астролог рекомендует принять их, не пытаясь навязать свое мнение.

Водолей

Стоит прислушиваться к мнению второй половинки и родителей, особенно в неблагоприятные дни: 14 и 15 июня. В целом неделя будет очень позитивной, продуктивной и благоприятной. Можно пуститься в поиски второй половинки, посетить другой город или страну, чтобы сменить обстановку. Большая удача посетит тех, кто творчески подходит к решению любовных проблем и задач. В работе Водолеев ждет не меньший успех. Это прекрасное время для духовных практик — например, для практик, открывающих чакры.

Рыбы

Рыбам стоит следовать семи главным законам Вселенной. Особенно важным это будет в середине недели — когда звезды и планеты будут не в духе. Начинать новые дела Павел Глоба не советует, а вот заняться решением накопившихся проблем еще как стоит. Большое внимание стоит уделить родителям, второй половинке, детям. Нужно сделать генеральную уборку и решить все жилищные вопросы. В конце недели в голову Рыб могут прийти гениальные идеи. Их лучше записывать. Это поможет стать успешнее в обозримом будущем.

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По материалам: dailyhoro.ru

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