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Греция потребовала изменить форму Северной Македонии на Евро

Греция потребовала изменить форму Северной Македонии на Евро

Власти Греции и Греческая национальная федерация футбола отправили жалобу в Европейскую футбольную ассоциацию (УЕФА) на герб на форме Северной Македонии. Они выступили против использования в символике названия Федерации футбола Македонии (ФФМ), так как в нем нет слова "Северная", сообщает "Балканский обозреватель".

Министерство иностранных дел страны прокомментировало этот инцидент. По их утверждению, название ФФМ не нужно менять в соответствии с Преспанским соглашением, по которому бывшая югославская республика изменила название.

"Федерация футбола Македонии — это независимая и некоммерческая организация, зарегистрированная в центральном реестре как НПО, и не получает государственных денег. Преспанское соглашение охватывает учреждения, которые получают государственные деньги. Поскольку ФФМ не получает государственных денег, она не обязана корректировать название в соответствии с Преспанским соглашением ", — сказал министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи.

В феврале 2019 года Македония официально начала называться Северной Македонией. Скопье согласилось на это в обмен на отсутствие препятствий со стороны Афин усилиям по вступлению в НАТО и Евросоюз.

Страна впервые в своей истории сыграет на европейском футбольном чемпионате. Первая спортивная встреча против Австрии пройдет в воскресенье, 13 июня, в Бухаресте.

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По материалам: uposters.ru

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