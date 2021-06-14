Харкнул в лицо: на Прохора Шаляпина напал сосед

Алексей Вольцев

Прохор Шаляпин не первый год живет в «сталинке» в Москве. Ему нравится квартира и ее расположение, однако у него есть проблемы с парковкой около жилья. Некоторые соседи Прохора были недовольны такой ситуацией и решили установить шлагбаум, чтобы «чужаки» не ставили около их дома машины. Шаляпин был за такую инициативу.

Однако нашлись и те, кто был против установки шлагбаума. Периодически его ломают, а недовольные даже нападают на тех, кто хотел установить преграду. «Недавно приехал, сзади пристраивается машина. Я понимаю, что он хочет за мной проскочить, стою и жду. Мне сигналят, потом выскочил сосед, стали кричать и ругаться, он начал угрожать, после чего плюнул мне в лицо. Впервые в жизни харкнули прямо в…» – заявил Шаляпин в эфире шоу «Звезды сошлись».

В студии появился даже сосед Прохора, который заявил, что будет добиваться снятия шлагбаума. По его словам, год назад его матери стало плохо, и скорая помощь не смогла заехать во двор дома. Женщина скончалась, так как не смогла дождаться медиков. Сам Прохор принципиально не пропускает тех, кто не имеет ключа от шлагбаума.

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