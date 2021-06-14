"Хотела сменить пол": победительница "Фабрики звезд" Анастасия Приходько сделала откровенное признание

Вадим Карасев

33-летняя Анастасия Приходько неожиданно призналась, что в свое время хотела сменить пол и стать мальчиком, сообщает РИА ФАН.

Победительница седьмого сезона "Фабрики звезд" поделилась на своей странице в инстаграме воспоминаниями о своей юности. Как выяснилось, родственники тогда часто критиковали ее внешность.



"Мама часто говорила, что у меня узкие глаза и улыбаться мне не стоит, да и улыбка моя не слишком-то искренняя. Как сейчас помню этот скандал, когда вместо вещей старшего брата, которые я донашивала, я надела мамины модные ботильоны в школу, чтоб выглядеть красивой, и короткое платье, из-за которого бабушка назвала меня профурсеткой. Ну вы поняли, услышать девочке в переходном возрасте такое — сродни смерти. Тем более я никогда не слышала от родителей о себе "красивая" или хотя бы "симпатичная", — рассказала певица в инстаграме.

Из-за подобного воспитания Анастасия Приходько в свое время даже захотела сменить пол на мужской.

"Первое, что я решила: если я когда-нибудь буду воспитывать девочку, она для меня будет самой лучшей! Вторая мысль была не такой поэтичной, и я захотела сменить пол. Я думала, что быть мальчиком мне будет проще: джинсы, рубашка, короткая стрижка и вуаля! Тем более тогда были популярны Джонни Дэпп, Ди Каприо, Клуни, и мне казалось, что мужчиной быть полегче. Пишу пост, и мурашки бегут. Мне 34, и это все осталось в моей голове, но я этим не живу! Разве что любимый стиль одежды до сих пор остался мальчуковый", — призналась звезда.

Однако в итоге певица все же приняла решение остаться Анастасией благодаря парню по имени Юра.

"Случился мальчик Юра. На красной спортивной тачке, в белой майке, похож на вечно страдающего Иглесиаса, с красивой фигурой. Ну какой школьнице может не понравиться! И я поняла, что на меня, в старой одежде, с короткой стрижкой и унылым лицом, хрен он обратит внимание! Но:) Историю про то, как я его все-таки привлекла, оставлю на потом. Интересно, продолжать? P. S. Именно благодаря ему я поняла, что я самая красивая! И до сих пор, слушая песню Стинга "Desert rose", я невольно вспоминаю Юру на красной спортивной тачке. И свои юные 17 лет", — рассказала Приходько.

Как писал NEWSTES, ранее Рита Дакота обвинила победительницу "Фабрики звезд" в расизме.