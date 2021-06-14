Иноагентам придется заявить о себе

Анастасия Иванова

В России создадут реестр общественных объединений, которые на свою деятельность финансируются из-за рубежа

12:46 Автор: Мария Соколова

ВЫПУСК

14 июня вступает в силу приказ Минюста о порядке ведения реестра незарегистрированных общественных объединений, признанных иностранными агентами. Они могут сами заявить о себе, или это сделают за них органы власти. В случае сокрытия информации таким организациям придется заплатить штраф. В России уже создан реестр НКО-иноагентов, а в будущем предстоит сформировать список физлиц, которые получают деньги на политическую деятельность из-за границы.

За сокрытие информации грозит штраф

Понятие «иностранный агент» появилось в законодательстве в 2012 году, когда в закон «О некоммерческих организациях» внесли соответствующие изменения. Иноагентом могут признать НКО, общественное объединение или лиц, которые участвуют в политической деятельности в России и при этом получают финансирование или имущество от иностранных организаций или граждан. Также этот статус присваивается россиянам или иностранцам, ведущим целенаправленный сбор военных сведений, которые затем могут использовать против безопасности нашей страны.

Граждане и организации, являющиеся иноагентами, должны подать в Минюст уведомление о включении в соответствующий перечень, и раз в полгода обязаны предоставлять отчет о своей деятельности. Для тех, кто не пожелает сообщать о своем статусе, предусмотрен уголовный штраф в 300 тысяч рублей, исправительные работы и возможное лишение свободы на два года.

За злостное уклонение от предоставления документов тюремный срок может увеличиться до пяти лет. «Получаете деньги на вашу деятельность из-за рубежа — пожалуйста, зарегистрируйтесь в качестве иностранного агента и работайте, но при этом информируйте государственные органы и граждан России о том, в интересах какого государства вы действуете, какие мероприятия планируете и проводите, и как тратите деньги, выданные иностранными спонсорами», — ранее заявил, комментируя закон о наказании иноагентов за сокрытие информации, глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В Роскомнадзоре рассказали о нарушениях СМИ-иноагентов

Как подать заявление

Как подать заявление

Согласно приказу Минюста, подписанного 1 июня 2021 года, реестр незарегистрированных общественных объединений, признанных иностранными агентами, оформят на бумажных и электронных носителях. Основанием для включения в список послужит уведомление руководства объединения, или сведения госорганов о фактах получения организацией иностранного финансирования. Сведения разместят на сайте Минюста в течение 3 дней с момента внесения в реестр на электронных носителях.

В приказе говорится, что объединение, которое в течение года получало иностранное финансирование, должно подать уведомление в Минюст не позже, чем за десять рабочих дней до начала политической деятельности в России. Если же организация уже работает в сфере политики, то сообщит об иностранном финансировании не позже через десять дней после перечисления денег или имущества. Подавать уведомление не нужно, если эти деньги или имущество вернули отправителю за пять дней после их поступления.

В заявлении следует сообщить о дате и целях создания объединения, территории, которую охватывает его деятельность, структуре, учредителях и руководстве, адресе руководящих органов. Также следует раскрыть источники финансирования и банковские счета. Уведомление подают в Минюст и его территориальные органы лично, по почте или через Интернет. Получив документ, Минюст отправит заявителю расписку о его приеме и регистрации.

Кто входит в «черный список»

Иноагенты не могут занимать должности на государственной и муниципальной службе, финансировать митинги, продвигать кандидатов на выборах. Если человек с таким статусом хочет сам участвовать в выборах, о его ангажированности сообщат в избирательном бюллетене и при трансляции выступлений кандидата с помощью специальной маркировки.





Читайте также:

• Как понять, что ты иноагент • Финансирование НКО возьмут под полный контроль

СМИ обязаны указывать статус иностранного агента при упоминании в публикациях. Таким образом читатель узнает, что героев статьи спонсируют из-за границы, и фактически они работают в интересах другой страны. Если такого указания нет, то журналисту придется заплатить штраф в размере 2-2,5 тысячи рублей, редактору СМИ — 4-5 тысяч, а редакции — 40-50 тысяч рублей.

Распознать иноагента можно, заглянув в список, составленный Минюстом, ранее сказал «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко. Пока Минюст создал только реестр НКО, в нем 76 организаций. Также существует перечень СМИ-иноагентов. Там есть и некоторые граждане, получающие иностранные деньги на свою политическую деятельность. Но сам реестр физлиц, чью политическую работу финансируют из-за рубежа, Минюст ещё не составил.

#иноагенты

34