Ирина Шейк замечена на прогулке с дочкой Леей после поездки во Францию с Канье Уэстом

Вадим Карасев

35-летняя Ирина Шейк вернулась в Нью-Йорк после поездки во Францию в компании Канье Уэста. Напомним, что с рэпером модель была замечена на территории одного из бутик-отелей в Провансе, где Канье праздновал свой день рождения. Совместный досуг Уэста и Шейк сразу дал повод слухам об их романе — хотя они и были знакомы ранее, в общих компаниях они замечены не были.

Вернувшись в Нью-Йорк, Ирина сразу занялась своим любимым делом — вышла на прогулку с четырехлетней дочкой Леей. На публике Шейк появилась в тотал-луке Burberry, выбрав комбинезон, ботинки и сумку этого британского бренда. Впрочем, рассмотреть под одеждой на этот раз можно было и нижнее белье модели — бра Intimissimi из шелка. Дополняли образ Ирины очки Celine и цепочка с крестом Tiffany & Co.





Ирина Шейк

Отдохнувшая Ирина, похоже, пребывала в отличном расположении духа и широко улыбалась папарацци. Ну а на детской площадке от души подурачилась с дочкой, не боясь, что ее забавная жестикуляция будет далека от модельного позирования.









Ирина Шейк с дочерью Леей













Девочка, похожа, сильно соскучилась по маме и практически не слезала с ее рук. Пока Ирина была в отъезде, за Леей традиционно присматривал ее отец, 46-летний Брэдли Купер, с которым Ирина в равной степени делит опеку. В день, когда Шейк праздновала в Провансе день рождения Канье, то есть 8 июня, Купер как раз был замечен на прогулке с Леей в Нью-Йорке.





Брэдли Купер с дочерью Леей

Сам Уэст после прилета из Франции уже успел вернуться в Лос-Анджелес. Так что остается только гадать, увидим ли мы в ближайшее время новые совместные фотографии Ирины и Канье, а ведь без них слухи о романе могут быстро сойти на нет. Впрочем, и так будет что обсудить: регулярные прогулки Ирины Шейк точно остаются с нами!