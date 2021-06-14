"Я не одобряю комментарий Нателлы": Лобода впервые о скандале между Киркоровым и ее экс-продюсером

Вадим Карасев

38-летняя Светлана Лобода некоторое время назад прекратила сотрудничество с продюсером Нателлой Крапивиной после скандала с Филиппом Киркоровым. Экс-солистка ВИА "Гры" впервые прокомментировала громкие события последних дней, сообщает "Стархит".

"Друзья, неделю назад произошло событие, которое значительно повлияло на меня и мою команду.

Хочу подчеркнуть, что я не одобряю комментарий Нателлы и считаю, что подобная форма выражения эмоций недопустима. При этом я оставляю за каждым право совершать ошибки, признавать их, исправлять. Зная Нателлу хорошо, я могу предположить, что она сожалеет о произошедшем. А я сожалею о решении Нателлы уйти из проекта, но с уважением принимаю его", — написала Лобода на своей странице в инстаграме.

Популярная певица напомнила, что сотрудничала с Нателлой Крапивиной на протяжении целых 11 лет.

"Это не то, что можно выбросить из памяти, забыть. Я благодарна Нателле за все, что было за эти годы, и я хочу сказать, что она была и остается частью моей семьи. И так будет всегда", — отметила звезда.



При этом Лобода заявила, что Табриз Шахиди стал теперь ее концертным директором. "В моей жизни продюсеров больше не будет", — заключила исполнительница.

Напомним, Нателле Крапивиной пришелся не по вкусу совместный выход Филиппа Киркорова и Давы на красную дорожку премии "Муз-ТВ". Впоследствии король российской эстрады высказал свое недовольство. Экс-продюсер Лободы Нателла Крапивина ответила на обвинения Киркорова в гомофобии, упрекнув короля российской эстрады в том, что он не делает камингаут.

"Я всем своим образом жизни доказываю свою толерантность, а вот вы в нее только играете. Вы не делаете камингаут и не привлекаете внимания к проблемам ЛГБТ в нашей стране. Вы тупо спекулируете на актуальной теме, чем унижаете всех представителей сообществ, которых в одном из интервью назвали "голубой стаей", — заявила экс-продюсер Лободы.

По словам Нателлы Крапивиной, отечественный шоу-бизнес в настоящее время превращается в балаган. "Я рада, что вы комфортно чувствуете себя в этом цирке уродов. Вашими угрозами уже никого не удивишь. И я вас не боюсь, ведь на моей стороне правда, а на вашей — дешевый фарс", — цитирует продюсера "Стархит".

Кроме того, Крапивина напомнила Киркорову, что она приложила руку к созданию его хита "Цвет настроения — синий".

"После этого вы неоднократно предлагали Светлане Лободе дуэт. Вот и пару месяцев назад опять звонили, но снова получили отказ. Может, тогда вы затаили обиду, а вся эта история стала всего лишь предлогом?" — поинтересовалась экс-продюсер Лободы.

Как писал NEWSTES, ранее пластический хирург заявил, что Лобода требует от него 13 миллионов за моральный ущерб.