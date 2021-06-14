Юрий Фирсов «вливал Легкоступовой пиво в рот» перед смертью

Анастасия Иванова

Смерть Валентины Легкоступовой до сих пор окутана загадками. Следователи ГСУ СКР по Москве продолжают расследование обстоятельств смерти певцы несмотря на то, что уже вынесено пять постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.

Многие артисты и дочь Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль уверены, что смерть певицы не являлась несчастным случаем. Они винят ее супруга Юрия Фирсова. Общественность считает, что он причастен к убийству. На днях друг яхтсмена рассказал журналистам, как Фирсов поил супругу алкоголем перед смертью. Кроме того, мужчина странно себя вел.

«Я хорошо помню тот день. Валентина еще была жива, но в состоянии комы. Юра мне позвонил и сказал, что ему нужно со мной встретиться и поговорить. Он был весь какой-то дерганный, взъерошенный, руки тряслись», — вспоминает знакомый семьи.

Друг также вспомнил, как Фирсов рассказал, что вливал Легкоступовой пиво в рот после того, как она упала в ванной и ударилась головой. Юрий считал, что новая доза алкоголя улучшит ее состояние после нескольких дней запоя. К слову, в медицинской экспертизе отмечалось, что у Легкоступовой была «хроническая алкогольная интоксикация».

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