Юрий Фирсов «вливал Легкоступовой пиво в рот» перед смертью
Смерть Валентины Легкоступовой до сих пор окутана загадками. Следователи ГСУ СКР по Москве продолжают расследование обстоятельств смерти певцы несмотря на то, что уже вынесено пять постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.
Многие артисты и дочь Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль уверены, что смерть певицы не являлась несчастным случаем. Они винят ее супруга Юрия Фирсова. Общественность считает, что он причастен к убийству. На днях друг яхтсмена рассказал журналистам, как Фирсов поил супругу алкоголем перед смертью. Кроме того, мужчина странно себя вел.
«Я хорошо помню тот день. Валентина еще была жива, но в состоянии комы. Юра мне позвонил и сказал, что ему нужно со мной встретиться и поговорить. Он был весь какой-то дерганный, взъерошенный, руки тряслись», — вспоминает знакомый семьи.
Друг также вспомнил, как Фирсов рассказал, что вливал Легкоступовой пиво в рот после того, как она упала в ванной и ударилась головой. Юрий считал, что новая доза алкоголя улучшит ее состояние после нескольких дней запоя. К слову, в медицинской экспертизе отмечалось, что у Легкоступовой была «хроническая алкогольная интоксикация».
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