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Кабмин внес в Госдуму поправки к закону о недружественных действиях

Кабмин внес в Госдуму поправки к закону о недружественных действиях

19:36  Автор: Юлия Катенёва


Источник: pravo.gov.ru



Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении в Госдуму поправок к закону о мерах воздействия на недружественные действия США и других иностранных государств.

Соответствующий документ опубликован  14 июня на официальном портале правовой информации.

«Внести в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона »О внесении изменения в Федеральный закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств», — говорится в распоряжении.

Согласно документу, официальным представителем Правительства при рассмотрении поправок в парламенте назначается заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Напомним, пакет документов об ответных мерах на недружественные действия США и других стран был принят в 2018 году в противовес американским санкциям.


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Так, рамочный закон предоставил Президенту и Правительству широкие полномочия по введению ответных ограничений в отношении США и государств, присоединившихся к антироссийским санкциям. Второй документ вносит поправки в  Уголовный кодекс и предусматривает уголовную ответственность за применение западных санкций на территории России.


#санкции


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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