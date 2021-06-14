Кабмин внес в Госдуму поправки к закону о недружественных действиях

Влада Некрасова

19:36 Автор: Юлия Катенёва

Источник: pravo.gov.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении в Госдуму поправок к закону о мерах воздействия на недружественные действия США и других иностранных государств.

Соответствующий документ опубликован 14 июня на официальном портале правовой информации.

«Внести в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона »О внесении изменения в Федеральный закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств», — говорится в распоряжении.

Согласно документу, официальным представителем Правительства при рассмотрении поправок в парламенте назначается заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Напомним, пакет документов об ответных мерах на недружественные действия США и других стран был принят в 2018 году в противовес американским санкциям.





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Так, рамочный закон предоставил Президенту и Правительству широкие полномочия по введению ответных ограничений в отношении США и государств, присоединившихся к антироссийским санкциям. Второй документ вносит поправки в Уголовный кодекс и предусматривает уголовную ответственность за применение западных санкций на территории России.

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