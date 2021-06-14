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Как одеться, как BTS, и при этом не разориться?

АРМИ регулярно покупают вещи, как у их кумиров – группы BTS. Правда, иногда их луки стоят так дорого, что можно потратить большое количество денег. А, зачем? Есть простые способы, как быть похожими в одежде на своих любимчиков, но при этом не разориться.

Например, стоит носить футболки оверсайз. Какая разница, какой фирмы будет футболка, если вы составляете образ, похожий на парней? Носите футболки с рваными джинсами и любимыми ботинками.

Не забывайте про кожаные куртки. Парни их очень любят. Чаще всего это – косухи! Можно сочетать черные куртки с черными джинсами – так вы будете очень загадочны, прямо, как Шуга (Suga). Он очень любит такой стиль.

В моду вошли широкие штаны, и парни тоже их часто носят. Можете надеть широкие брюки с какой-нибудь толстовкой и кедами – очень интересный образ! Или же можно сочетать с белой заправленной в штаны футболкой.

Шапки! Накупите себе недорогих шапок и носите их под разные образы. Парни всегда так делают. Шапка – универсальный аксессуар. А еще гардероб ребят не обходится без рубашек на пуговицах. Классика, но такая модная. Теперь вы знаете, как составлять простые образы, как у парней, но не из таких дорогих вещей. Действуйте!

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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