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Какого числа отмечается Троица в 2021 году

Какого числа отмечается Троица в 2021 году

Троица, или, как еще называют этот праздник, Пятидесятница, каждый год отмечается в разное время. Пришло время узнать, когда в 2021 году наступит этот большой и важный для всех православных христиан праздник.


Это двунадесятый праздник, поэтому пропускать его точно не стоит. Далее вы узнаете о самых главных традициях этого праздника и о том, что нужно будет сделать в этот день.

История праздника

Троица неразрывно связана с Пасхой. Как известно, Иисус Христос после распятия, смерти на кресте и воскресения еще сорок дней находился рядом со своими учениками. Лишь на сороковой день он вознесся на Небеса, за что этот день прозвали Вознесением. Троица всегда празднуется через десять дней после Вознесения, на пятидесятый день после Пасхи, за что праздник и получил свое альтернативное название — Пятидесятница.

Этот праздник связан с событиями, которые произошли со святыми апостолами, когда они находились в Сионской горнице близ Иерусалима. Их присутствие в этом месте не было случайным: перед своим вознесением на Небеса Иисус Христос приказал им отправиться туда.

С неба начали раздаваться звуки, похожие на гул сильного ветра. Как писал Евангелист Лука в «Деяниях святых апостолов», комнату заполнил шум, засверкал яркий свет, который наполнил помещение. Из этого света явился к ним Святой Дух, который благословил апостолов. После этого они стали говорить на всех языках.


Считается, что этот праздник — день основания святой Церкви и христианства как религии в целом, ведь с этого дня апостола начали свою нести свою проповедь по миру и обращать людей в веру во Христа.

Что можно делать и что нельзя на Троицу

В 2021 году Троица выпадает на 20 июня, в воскресенье. На Троицу необходимо посетить церковь и помолиться. В этот день священники надевают особые одеяния зеленого цвета. Вечерняя служба весьма торжественна и наполнена особым настроением. Вовремя литургии читаются молитвы, которые в иной день услышать не получится.

В этот день принято веселиться и радоваться жизни. Можно собираться за одним столом всей семьей, обсуждать планы на будущее, есть вкусную еду.

В этот день принято читать благодарственные молитвы Господу и святым. Также с утра 20 июня прочитайте молитву святой Троице: «Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши, прости беззаконие наше. Посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй (произносится три раза). Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь».

В этот день по традиции было принято знакомиться с родителями второй половинки. Также в этот день можно делать предложение, планировать свадьбу.


Самый главный запрет 20 июня касается работы по дому и в огороде. На Пятидесятницу церковнослужители советуют не заниматься делами. В двунадесятые праздники работать грех, особенно в воскресенье. Нужно отдыхать и развлекаться, читать молитвы.

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По материалам: dailyhoro.ru

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