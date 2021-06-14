Какой магический амулет подойдет вам по Знаку Зодиака

Вадим Карасев

Магические амулеты нужны всем и каждому. Порой в жизни бывает так, что помощи ждать неоткуда. Именно в такие моменты амулеты и талисманы начинают работать в полную силу. Астрологи рассказали, какие амулеты помогут людям разных Знаков Зодиака.

Талисманы и амулеты не играют определяющую роль в становлении удачи и успеха. Для того, чтобы становиться лучше и счастливее, важно избавиться от токсичных настроек, которые формируют отрицательные мысли и страхи.

Овен

У Овнов довольно насыщенная жизнь и не самый простой характер. Это значит, что у них частенько бывают проблемы и ситуации, в которых им нужна защита. Сильный оберег будет идеальным вариантом для любого Овна. Эксперты считают, что лучше всего эту роль исполнит черная нить на запястье.

Телец

Тельцам нужен амулет, который позволит им сохранять чистоту рассудка. Тельцы часто поступают импульсивно и необдуманно, но такие камни, как аметист или яшма, помогут им принимать только взвешенные решения. Также прекрасным амулетом будет деревянная подвеска с руной Отал.

Близнецы

Близнецы — крайне общительные личности, но они не умеют разбираться в людях. По этой причине их постоянно окружают не только друзья, но и враги, недоброжелатели и скрытые завистники. Чтобы уберечься от их негатива, Близнецам стоит носить с собой или на себе изделия из серебра.

Рак

Самыми важными амулетами и талисманами для Раков будут те, которые помогут им улучшить память. Именно с ней у Раков бывают большие проблемы. Они забывают о данных ранее обещаниях и просто могут путать факты. В любви и в работе это серьезный минус, с которым стоит бороться.

Лев

Львам нужны амулеты и талисманы, которые помогут им раскрыть свой мощный потенциал и стать лучше. В этом плане им поможет такой камень, как янтарь, а также золотые подвески и кольца. Самое главное для Львов — прислушиваться к своему сердцу в трудной ситуации и не рисковать понапрасну.

Дева

Девы полны переживаний и часто навлекают на себя проблемы негативом, приносят отрицательную энергию домой. Она все заражает и не дает Девам нормально спать, отдыхать. Именно поэтому для них лучшим амулетом будет изделие из серебра или камень обсидиан. Также дома им стоит держать музыку ветра.

Весы

Люди этого Знака часто не могут отличить нужную и важную информацию от потока ненужного информационного мусора. По этой причине самым лучшим талисманом для них будет ключик из платины или серебра. Он олицетворяет собой поиски правильной дороги и дарует умение отличать ложь от правды.

Скорпион

Скорпионам привлечь положительные вибрации поможет фигурка скарабея. В древнем Египте это был амулет фараонов. Он олицетворял собой богатство, власть, успех, силу воли. Все это нужно Скорпионам как воздух для того, чтобы поддерживать свою уверенность и удачу.

Стрелец

Стрельцы — очень удачливые и крайне целеустремленные люди, но они частенько не могут определиться с тем, какая цель для них в данный момент актуальна и наиболее важна. Подвески из платины или золота в форме звезды будут идеальным амулетом на счастье. Они направят Стрельца по верному пути.

Козерог

Козероги — сосредоточенные, умные личности. Все, что им необходимо, это немного дополнительной энергии, ведь время от времени им ее не хватает для решающего рывка вперед. Подарить им дополнительный источник энергии поможет такой камень-амулет, как цитрин.

Водолей

Водолеи часто витают в облаках, поэтому им нужны амулеты и талисманы, которые будут их держать ближе к земле. Речь идет, например, об изделиях из дерева или керамики. Такие украшения не дадут Водолеям принимать необдуманные решения и повысят их продуктивность.

Рыбы

Рыбы отличаются от большинства людей тем, что они частенько подходят к решению проблем творчески. Именно поэтому лучшим амулетом для них будет камень авантюрин. Также полезным талисманом для них можно считать любое изделие круглой формы из платины — металла искусства и высокой мысли.