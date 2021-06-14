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Кейт Миддлтон рассказала, что их с Уильямом дети не всегда охотно фотографируются: "Мамочка, прекрати"

Кейт Миддлтон рассказала, что их с Уильямом дети не всегда охотно фотографируются: "Мамочка, прекрати"

39-летняя Кейт Миддлтон, как известно, давно страстно увлечена искусством фотографии. Герцогиня обожает делать снимки, а ее любимыми моделями являются их с Уильямом дети — семилетний принц Джордж, шестилетняя принцесса Шарлотта и трехлетний принц Луи. Однако они далеко не всегда готовы позировать маме. Об этом она рассказала в разговоре с участницей ее фотопроекта Hold Still, который посвящен пандемии коронавируса.


Собеседница герцогини Кэри Эдвардс сделала снимок, на котором ее дочь Поппи обнимала своего отца (он работал парамедиком во время пандемии). Когда Кейт спросила у нее, является ли Кэри фотографом, та ответила, что нет.

Хотя мой муж ответил бы иначе, потому что я делаю слишком много снимков нашей семьи,

— сказала Кэри.

Кейт рассмеялась, потому что в ее семье часто случаются похожие ситуации.

У меня то же самое. Мои дети говорят: "Мамочка, пожалуйста, перестань фотографировать!"

— сказала герцогиня.


Принц Уильям с детьми

Несмотря на протесты детей, Кейт часто делает их портреты в честь их дней рождения или других семейных событий.

Талант герцогини отметил и давний королевский фотограф Артур Эдвардс, который часто сопровождает королевскую семью в заграничных поездках и фотографирует ее членов на значимых мероприятиях.


Принц Джордж
Принцесса Шарлотта и принц Луи

Фотографией Кейт увлеклась еще в юношестве. Во время учебы в Сент-Эндрюсском университете она ходила на специальные курсы. С годами ее увлечение не прошло — напротив, свои навыки фотографирования она продолжает оттачивать до сих пор. В 2017 году она стала пожизненным почетным членом Королевского фотографического общества Великобритании.


Принц Луи
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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