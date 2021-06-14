Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Лидеры G7 призвали Россию и Китай прекратить дестабилизацию и уважать права человека

Лидеры G7 призвали Россию и Китай прекратить дестабилизацию и уважать права человека

Лидеры G7 призвали Россию и Китай прекратить дестабилизацию и уважать права человека
Лидеры Группы семи (G7) призвали Россию и Китай уважать и соблюдать права человека. От Москвы G7 потребовала прекратить дестабилизирующее поведение и вмешательство в демократические процессы в других странах.

Об этом говорится в проекте коммюнике G7, выдержки из которого приводит Bloomberg.

"Мы подтверждаем наш призыв к России прекратить свое дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия, включая вмешательство в демократические системы других стран, а также (призываем - ред.) выполнить свои международные обязательства в области прав человека", - отмечается в проекте.
При этом лидеры G7 выступили за стабильные и предсказуемые отношения с Россией. "Мы подтверждаем нашу заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией. Мы будем продолжать взаимодействовать там, где есть сферы, представляющие взаимный интерес", - подчеркивается в документе.

Китай лидеры Группы семи призвали уважать и соблюдать права человека и основные свободы. Также Пекину было указано на важность поддержания мира и стабильности в Тайванском проливе. Лидеры G7 выразили "серьезную обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях" и выступили против любых односторонних попыток изменить существующий расклад сил в этом регионе.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Ирина Шейк замечена на прогулке с дочкой Леей после поездки во Францию с Канье Уэстом
Ирина Шейк замечена на прогулке с дочкой Леей после поездки во
Лидеры G7 призвали Россию и Китай прекратить дестабилизацию и уважать права человека
Лидеры G7 призвали Россию и Китай прекратить дестабилизацию и уважать
Звездный Instagram: пляжи, баня и рабочие будни
Звездный Instagram: пляжи, баня и рабочие будни
"Хотела сменить пол": победительница "Фабрики звезд" Анастасия Приходько сделала откровенное признание
"Хотела сменить пол": победительница "Фабрики звезд" Анастасия
Кто из BTS первым женится и создаст семью?
Кто из BTS первым женится и создаст семью?
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 13 июня 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 13 июня 2021 года
"У меня были романы на стороне": певица Слава призналась в изменах избраннику
"У меня были романы на стороне": певица Слава призналась в изменах
Таро-прогноз на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Ученые предупредили, что основные симптомы коронавируса изменились
Ученые предупредили, что основные симптомы коронавируса изменились
Модные купальники и пляжная одежда в новых лукбуках
Модные купальники и пляжная одежда в новых лукбуках
Обряд на быстрые деньги
Обряд на быстрые деньги
В США кит целиком проглотил аквалангиста. Мужчина выжил и почти не пострадал
В США кит целиком проглотил аквалангиста. Мужчина выжил и почти не

Топ на сегодня

Почта России поздравила жителей страны с Днём России
Почта России поздравила жителей страны с Днём России
Джиджи Хадид проводит летние каникулы с восьмимесячной дочерью
Джиджи Хадид проводит летние каникулы с восьмимесячной дочерью
Модный дайджест: от новой кампании с Кристен Стюарт до пикетов у дома Анны Винтур
Модный дайджест: от новой кампании с Кристен Стюарт до пикетов у дома
Порча на отношения: как она проявляется и как от нее избавиться
Порча на отношения: как она проявляется и как от нее избавиться
Путин: благотворительность и волонтерство в России стали нормой
Путин: благотворительность и волонтерство в России стали нормой

Еще по теме

G7 заявила о готовности усилить санкции против России
В МИДе иронично прокомментировали «адскую драку» в G7
Лидеры стран БРИКС призвали ООН принять конвенцию о терроризме
Косачев предложил обсудить на уровне ООН действия Украины и Запада против Крыма