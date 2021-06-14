Любовь с первого взгляда, украденное видео, драки и скандалы: история отношений Памелы Андерсон и Томми Ли

Вадим Карасев

Дата премьеры мини-сериала Hulu "Пэм и Томми" даже еще не была объявлена, но проект уже точно можно назвать рекордно обсуждаемым. Иначе и быть не могло, ведь реальные Памела Андерсон (совсем не пришедшая в восторг от того, что о ней снимается сериал) и ее бывший муж Томми Ли — одна из самых экстравагантных пар в истории шоу-бизнеса. В ожидании выхода сериала мы решили восстановить события и вспомнить, как развивались непростые отношения Пэм и Томми.

Себастиан Стэн и Лили Джеймс в сериале "Пэм и Томми"/Томми Ли и Памела Андерсон

Роман длиной в 96 часов

В 1994-м, когда Памела и Томми впервые встретились, она уже являлась признанным секс-символом, звездой сериала "Спасатели Малибу", девушкой с обложки Playboy. Он же считался "самым плохим парнем рок-н-ролла": у барабанщика Mötley Crüe была скандальная репутация, о его наркотических марафонах, безудержных вечеринках и бесконечных приключениях с участием поклонниц ходили легенды.





Памела Андерсон

















Томми Ли

Причем Томми на тот момент был даже более знаменит, чем Памела: Mötley Crüe прославились еще в начале 80-х, тогда как Андерсон впервые оказалась на обложке Playboy в 1989-м, с чего и началась ее карьера в шоу-бизнесе.





Томми Ли в составе группы Mötley Crüe









Рокер на момент встречи с Памелой уже дважды развелся (второй его женой являлась актриса Хизер Локлир, на развод она подала из-за неверности, зависимостей и агрессивности супруга). Андерсон же еще ни разу не была замужем.





Хизер Локлир и Томми Ли





27-летняя модель и 32-летний музыкант познакомились в канун Нового года в лос-анджелесском ночном клубе Sanctuary. И это было эпично. Памела описала знакомство в одном из последующих интервью так:

Он подошел, схватил меня и облизал мне лицо. Я подумала, что он крутой, дружелюбный, хороший парень, так что дала ему свой номер.





Интересно, что в клубе Томми был не один, а с невестой – актрисой и моделью Бобби Браун, которую, кстати, по ее собственным словам, постоянно путали с Андерсон.





Томми Ли и Бобби Браун









Томми принялся названивать, но ему пришлось потрудиться, чтобы уговорить блондинку сходить с ним на свидание. Полтора месяца спустя он позвонил, как раз когда она вылетала на фотосъемку в Мексику, и предложил составить ей компанию. Андерсон попросила нового знакомого не прилетать, но вскоре Томми уже ожидал ее в Канкуне — в отеле, где она остановилась.





Томми Ли и Памела Андерсон

Рокер тогда как раз сильно поссорился с Бобби Браун: девушка съехала от него после пугающего инцидента, когда он схватил ее за шею на почве ревности. Спустя несколько дней Ли позвонил ей уже из Мексики и оставил сообщение на автоответчике о своем отпуске с Памелой и "секс-игрушках, которые он захватил с собой". Бобби потом тяжело переживала предательство и увлеклась наркотиками.

Роман между Пэм и Томми закрутился сразу, и остановить события было уже невозможно. Спустя 96 часов после встречи модель и музыкант... обменялись брачными клятвами прямо на мексиканском пляже. Обычные обручальные кольца — это было бы банально, поэтому молодожены предпочли татуировки. Памела решила наколоть имя Tommy на безымянном пальце левой руки, Ли сделал тату с именем невесты — не только на пальце, но и в другом, более интимном месте.





Потом на вопросы журналистов об отсутствии кольца Пэм отвечала, что, по ее мнению, "самые большие бриллианты дарят мужчины с большим эго и маленьким мужским достоинством". После возвращения в Лос-Анджелес Памела сразу переехала жить к Томми. Таблоиды были в восторге: с самого первого дня, совместно проведенного в Мексике, знаменитая пара стала любимой мишенью для папарацци. Друзья знаменитостей, конечно, удивились настолько скорой свадьбе, но, впрочем, никто не сомневался в искренности чувств молодоженов. Инсайдеры подтверждают: оба были "на 100 процентов безумно влюблены".













Памела признавалась в интервью, что их с Томми объединяла не только страсть, но и своеобразное чувство юмора: к примеру, он мог позволить своим друзьям надеть купальники жены и боксировать в них, а Пэм в качестве одного из подарков преподнесла мужу туфли 42-го размера на высоком каблуке — и он тут же их примерил.









Секс-скандал и ревность

Почти сразу после свадьбы пошли слухи о скандалах в семействе. Говорили, что Ли настоящий тиран и ревнует супругу к каждому столбу (источники из окружения пары подтверждают слухи о ревности, но отмечают, что этому было вполне разумное объяснение, ведь о Памеле Андерсон в то время мечтал каждый второй). Рассказывали, что в 1995 году, на съемках фильма "Не называй меня малышкой", где у Пэм была главная роль, супруг буквально не выпускал ее из трейлера, так как ревновал ко всем.

Конечно, мы с Томми постоянно занимались сексом в трейлере на тех съемках. Но это было обоюдное желание, он нигде меня не запирал,

— опровергала слухи знаменитость.





1995 год вообще оказался для Андерсон и Ли не самым спокойным. Во-первых, Памела потеряла ребенка — их первенца. Во-вторых, случилась скандальная утечка личных фото и видео пары – естественно, очень откровенных. Это событие, кстати, и стало основной темой мини-сериала, который вскоре представит Hulu. Достоянием общественности стали интимные полароидные снимки, а также секс-видео — все это супруги наснимали во время медового месяца и хранили в сейфе.

Мы разок посмотрели эту запись, когда вернулись домой, а потом спрятали ее в сейф,

— комментировал Томми.





Сейчас истории с "украденными" материалами и "взломанными хакерами" гаджетами звезд часто выглядят подозрительно: нередко возникают подозрения, что запускают такие скандалы сами знаменитости — ради пиара и внимания СМИ. Однако в случае с Пэм и Томми их знакомые в один голос утверждают, что пара была по-настоящему шокирована и огорчена.

В 2014 году журнал Rolling Stone опубликовал большую статью, в которой подробно рассказывалось о том, как личные материалы супругов были похищены электриком по имени Рэнд Готье, работавшим в их особняке в Малибу. Как говорится в публикации, у мужчины произошел конфликт с парой: Андерсон и Ли были недовольны работой и отказались ему платить. А когда Готье приехал, чтобы забрать свои инструменты, Томми якобы даже угрожал ему пистолетом, требуя, чтобы тот убирался из его дома. И работник (его роль в сериале "Пэм и Томми" досталась Сету Рогену) так разозлился, что решил отомстить музыканту — выкрал пленку и продал ее компании-дистрибутору.





Томми Ли и Памела Андерсон на телешоу

Ограбление электрик планировал пару месяцев, а осуществить задуманное сумел благодаря тому, что прекрасно знал, как устроена система безопасности особняка, и просто отключил ее. Интересно, что сам Готье имел опыт съемок в порно, поэтому сразу понял, что кассета может принести большие деньги, и сообразил, что с ней делать.

Это произошло не по их воле. У них был гигантский сейф размером с холодильник, и кто-то туда пробрался. Их это просто убило,

— говорил корреспонденту The Post источник в звездных кругах.





Памела и Томми обнаружили пропажу только через несколько месяцев, они обратились в полицию и наняли частного сыщика, но распространение скандальных кадров на тот момент уже шло полным ходом. Интернет тогда был развит слабо, однако видеопираты воспользовались им, чтобы создать несколько сайтов, через которые можно было приобрести запись под названием "Пэм и Томми Ли: украденный медовый месяц" — ее присылали желающим по почте за 59,95 доллара. Герои ролика долго пытались через суд добиться запрета распространения личного видео и в итоге через несколько лет подписали соглашение с компанией-дистрибьютором, а запись продолжила распространяться, но уже легально — на DVD, VHS-кассетах и CD. По подсчетам прессы, дистрибьюторские компании заработали на том видео 100 миллионов долларов (и это только легальные продажи!). Правда, сами Ли и Андерсон уверяют, что не получили прибыли от своего нашумевшего ролика.





Обложка секс-видео Памелы Андерсон и Томми Ли

Можно сказать, парочка задала тренд: впоследствии публика увидела записи из домашнего видеоархива Пэрис Хилтон, затем Ким Кардашьян, а сейчас подобным уже никого особенно не удивишь. Секс-видео Томми и Памелы, кстати, теперь несложно найти на "тематических" сайтах и посмотреть бесплатно.

Развод и тюрьма

В июне 1996-го у Памелы и Томми родился первенец — Брэндон, в декабре 1997-го на свет появился младший сын, Дилан. Рождение детей на каждую пару влияет по-своему: союз Андерсон и Ли эти события не укрепили. Сам рокер потом признавался:

Когда родился Дилан, я стал в семье номером три. Мне сложно было с этим свыкнуться.





Памела Андерсон и Томми Ли с сыном Брэндоном





По словам Томми, он прекрасно понимал, что в то время сам превратился в "капризного, требовательного сопляка". В своей автобиографии он пишет:

Возможно, таким образом я пытался стать "третьим ребенком" для Памелы, чтобы получать от нее то внимание, которое мне было нужно. Мы стали все больше ссориться.





Томми Ли и Памела Андерсон с сыном Брэндоном

Отношения медленно переходили от чистой любви к любви-ненависти. Впрочем, еще до рождения второго ребенка что-то пошло не так: как оказалось, Памела впервые подала заявление на развод в ноябре 1996 года, но тогда паре удалось помириться. Томми Ли рассказывал:

Памела и я так быстро завели детей, что у нас просто не было времени построить прочные отношения. Гораздо позднее я спросил ее, почему мы не работали над ними, и она ответила: "Было некогда, я все время была беременна".





Скандалы случались часто — с криками и битьем посуды, нередко при детях, которые были тогда еще совсем маленькими. Кризис в отношениях обострился в 1998 году, когда одна из ссор в доме Томми и Пэм дошла до рукоприкладства. Андерсон вызвала полицию, музыканта вывели на улицу в наручниках. В дальнейшем на вопросы журналистов о том случае Ли отвечал, что ничего серьезного не произошло. Однако в материалах дела говорится о синяках на теле Памелы.





Томми Ли со своей автобиографией

Вскоре после инцидента звезда "Спасателей Малибу" подала на развод. Томми же суд приговорил к шести месяцам тюремного заключения. Также ему назначили 200 часов исправительных работ, посещение психолога и штраф в 6 200 долларов, которые были переданы фонду, помогавшему женщинам — жертвам домашнего насилия.

Покидая здание суда, Пэм говорила репортерам:

Я очень горжусь Томми. Я счастлива, что он готов понести ответственность за все это. И думаю, это первый шаг к исцелению.





Для самого Томми, кстати, стало неприятным сюрпризом то, что жена довела дело до суда. В своей книге годами позже он вспоминал:

Я никак не мог понять, зачем Памела выступила с этими обвинениями. Возможно, она была напугана и думала, что я какой-то сумасшедший опасный монстр. Вероятно, она считала, что так будет лучше для детей. И, наверное, она пыталась найти легкий выход из тяжелой ситуации.





Попытки и провалы

Не так уж сложно догадаться, что именно послужило причиной расставания. Знакомые Памелы говорят, что, по рассказам знаменитости, Томми во время их брака страдал от алкоголизма и полностью терял самоконтроль — вплоть до того, что мог помочиться в постель. Именно зависимость, по словам Андерсон, привела к разрыву.

Я годами мучила себя и была в депрессии из-за этих отношений. Думаю, мне просто хотелось быть с кем-то, создать семью. Но люди, которых я привлекала, не были из той сказки, о какой я мечтала,

— вспоминала в дальнейшем Памела об отношениях с бывшим мужем.





Попытки примирения после расставания у них случались неоднократно: так, в 1999-м Андерсон говорила, что представляет себе свою старость рядом с Томми. А в 2000-м они вместе отмечали Новый год. В те годы Ли признавался: быть просто друзьями им с бывшей женой нравится даже больше, чем оставаться в браке.

Мы прекрасно сосуществуем и совместно растим детей, ходим к сыновьям на футбольные матчи, на плавание, устраиваем барбекю-вечеринки. Нет никакого давления, как в браке, что меня радует. Развод, суды по опеке — все это может нанести серьезный ущерб отношениям. Но мы, похоже, через все уже прошли и теперь можем жить своей жизнью, наслаждаться общением друг с другом и детьми.





Томми Ли и Памела Андерсон с детьми после развода





В 2005-м Ли объявлял журналистам, что они с бывшей женой "безумно влюблены", и выражал желание снова быть одной семьей — хотя Андерсон опровергала информацию о возобновлении романа. А вот когда в 2006-м Пэм собралась замуж за Кида Рока, Томми был далеко не в восторге. Она в тот период попыталась получить через суд полную опеку над сыновьями и заявляла в судебных документах:

Я подозреваю, что ревность Томми по поводу моих новых отношений вызвала в нем ярость, злобу, что привело к прекращению общения и совместной заботы о детях.





Памела Андерсон с сыном Диланом

Спустя десятилетие после развода, в 2008 году, Памела, тогда расставшаяся с третьим мужем Риком Саломоном, и Томми Ли попробовали дать отношениям очередной шанс — "попытку номер 801", как говорил прессе музыкант. Он рассказывал, что экс-супруга с сыновьями переехали к нему, и все счастливы. Но спустя два года союз распался снова, Пэм вернулась к Саломону, во второй раз вышла за него замуж и быстро развелась.









На вопросы журналистов о многочисленных расставаниях с Томми и регулярных попытках спасти отношения Андерсон отвечала:

Он был любовью моей жизни. Наши отношения были дикими и безумными, для нас обоих это оказалось уже слишком... Это любовь с первого взгляда. Я знала его всего четыре дня до того, как вышла за него замуж. У нас прекрасные дети, они рады тому, что появились на свет в результате настоящей любви.





Памела Андерсон с сыновьями Брэндоном и ДиланомПамела Андерсон с сыном Диланом





Памела Андерсон с сыном Брэндоном

Отношения сейчас

В 2018-м Томми Ли, тогда 56-летний, подрался с собственным сыном Брэндоном, которому на тот момент был 21 год. Рокер сам выложил фото разбитой губы с комментарием о том, что его ударил сын. Брэндон, в свою очередь, заявил: отец был сильно пьян, пришлось применить силу. Сам Брэндон, к слову, тоже в свое время боролся с алкогольной зависимостью.





Томми Ли после драки с сыном

Памела Андерсон отреагировала на происшествие, опубликовав на своем сайте пост под названием "Алкоголизм — это дьявол". В нем она писала:

Я молюсь, чтобы Томми получил помощь, в которой он так нуждается. Его поступки отчаянны и постыдны, он просто не контролирует себя и не ведет себя как отец — впрочем, это не новость. Мои сыновья всячески пытались помочь ему в последние месяцы, находились рядом с ним, чтобы убедиться, что он в порядке... Я не заговорю больше с Томми до тех пор, пока он не начнет вести трезвый образ жизни и к нему не вернется рассудок. Он пытался связаться со мной, но я его заблокировала, невозможно договариваться с безумцем... Брэндон рисковал всем, чтобы спасти отца. А для него очень важна карьера, он не притрагивается к алкоголю и наркотикам, понимая свою генетику, и это может послужить примером для многих... Он ударил отца за все, что тот всем нам сделал.





Памела Андерсон с сыном Брэндоном

Как у Томми Ли сейчас обстоят дела с трезвостью, пресса не сообщает, но в октябре 2020-го он упоминал в интервью, что уже год совсем не пьет.

Памела после развода с Томми еще несколько раз выходила замуж: в 2006 году за музыканта Кида Рока, еще через год за Рика Саломона, с ним же она повторно оформила отношения в 2014-м. В прошлом году произошла довольно странная история со скоропалительным браком Пэм и ее давнего друга Джона Питерса. А в начале 2021-го стало известно, что модель вышла замуж в шестой раз — за своего телохранителя Дэна Хейхерста. Татуировку с именем Томми, кстати, она давно уже переделала на mommy ("мамочка").





Памела Андерсон и Рик Саломон





Памела Андерсон и Джон Питерс





Дэн Хейхерст и Памела Андерсон

Что касается Томми Ли, то он с 2019 года женат на блогерше Бриттани Фурлан, которая младше него на 24 года. Пару лет назад музыкант возмущался по поводу высказываний Памелы о нем и писал в твиттере, что его бывшей жене "не о чем поговорить в интервью, поэтому она до сих пор обсуждает всякую ерунду, которая произошла сто лет назад, чтобы привлечь к себе внимание".





Томми Ли и Бриттани Фурлан





Какие сейчас отношения между бывшими супругами, неизвестно. В инстаграме Томми и Памела не подписаны друг на друга, а вот сыновья Брэндон и Дилан у рокера в друзьях. Впрочем, зная историю пары, не удивимся, если в таймлайне отношений Пэм и Томми еще рано ставить точку.



