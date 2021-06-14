Локдауны во время пандемии привели к неожиданному падению уровня озона, - ученые

Анастасия Иванова

Согласно данным NASA загрязнение воздуха озоном в мае и июне 2020 года снизилось на 2 процента, в основном из-за сокращения выбросов в Азии и Америке, сообщает Science Alert.Эксперты говорят, что это большое снижение уровня загрязнения, для достижения которого в противном случае потребовалось бы не менее 15 лет, даже при самых жестких сокращениях выбросов в атмосферу.Озон в атмосфере – это не обязательно плохо. В верхних слоях он защищает нашу планету от солнечной радиации. Но в нижних слоях молекулы озона могут раздражать легкие и увеличивать количество смертей от сердечно-сосудистых или респираторных заболеваний.Озон не является загрязняющим веществом, которое люди выбрасывают напрямую в атмосферу, он образуется, когда солнечный свет взаимодействует с оксидами азота (NOx), которые выбрасываются в воздух автомобилями, заводами, электростанциями и нефтеперерабатывающими заводами.Но взаимосвязь между оксидами азота и озоном в нижних слоях атмосферы предсказать сложно, говорят ученые. Все зависит от погоды и наличия других загрязнителей и химикатов. В некоторых случаях снижение содержания оксидов азота может фактически увеличить загрязнение озоном.Например, когда Китай несколько лет назад сократил выбросы мелких твердых частиц, эти изменения привели к неожиданному увеличению загрязнения воздуха озоном.Ученые рассматривали прошлогодние локдауны как "сценарий возможности", чтобы выяснить, что случится с атмосферой, если произойдет быстрое и значительное сокращение человеческой деятельности и выбросов загрязняющих веществ.Ученые обнаружили, что выбросы NOx уменьшались вместе с мировыми локдаунами. Например, в апреле и мае глобальные выбросы снизились как минимум на 15 процентов.Те страны, в которых были введены самые строгие ограничения, в конечном итоге показали наибольшее сокращение выбросов оксидов азота.В Китае, например, ограничения привели к 50-процентному снижению содержания этих загрязнителей.Когда позже были введены карантинные меры в США, Европе, на Ближнем Востоке и в Западной Азии, выбросы NOx упали на 18-25% в апреле и мае.Воздействие на атмосферу было глобальным и быстрым. Компьютерное моделирование и данные со спутников показывают быстрое падение производства озона, которое быстро распространилось по всему миру, очищая воздух от озонового загрязнения на высоте до 10 километров.В тропосфере озон может не только ухудшать качество воздуха, но и удерживать тепло и способствовать глобальному потеплению. Ученые считают, что прошлогодние локдауны принесла пользу как качеству воздуха, так и изменению климата."Я был очень счастлив, что наша аналитическая система смогла детально зафиксировать изменения в выбросах по всему миру", — говорит Кадзуки Миядзаки из Лаборатории реактивного движения NASA.Во время климатического кризиса и когда загрязнение воздуха сильнее, чем когда-либо прежде, чем раньше мы сможем выяснить, как выбросы влияют на атмосферу, тем лучше, говорят ученые.По данным Всемирной организации здравоохранения, от загрязнения воздуха ежегодно умирает около 7 миллионов человек.