Массовая вакцинация и цифровой сертификат: Шмыгаль подвел «ковидные» итоги недели

Анастасия Иванова

Премьер-министр Денис Шмыгаль просит местные власти активнее открывать центры массовой вакцинации против COVID-19 и увеличить количество таких центров в населенных пунктах.Об этом он написал в Фейсбуке по итогам уходящей недели."Благодарен всем представителям местной власти, органов местного самоуправления, которые откликнулись на призыв и развернули такие центры в своих городах. Также хочу обратиться к тем, кто этого еще не сделал. Вакцины в Украине достаточно. Все желающие должны получить возможность вакцинироваться как можно ближе к своему месту жительства", - подчеркнул премьер.Глава правительства напомнил, что на этой неделе Украина получила еще более 183 тысяч доз вакцины Pfizer, из них 117 тысяч - в рамках инициативы COVAX и более 66 тысяч - по контракту.Однако вирус еще не преодолен, подчеркнул Шмыгаль.Он отметил, что в разных городах Украины уже заработали более 50 центров массовой вакцинации против COVID-19. Среди них, 13 - в Днепропетровской области, 8 - во Львовской, 7 - в Одесской, 5 - в Полтавской.Кроме того, отметил Шмыгаль, первые две страны официально признали украинское свидетельство о вакцинации. Так, Украина на этой неделе договорилась с Венгрией и Молдовой о взаимном признании таких документов.Правительство продолжает работать над расширением списка открытых стран для украинцев, а также над цифровым сертификатом, который будет отвечать требованиям Европейского Союза, заверил премьер.