НАТО будет наращивать военный потенциал для противодействия России - Столтенберг

Лидия Мартынова

НАТО продолжит наращивать свой военный потенциал и будет использовать "широкую комбинацию различных инструментов" для противодействия "российской агрессии". Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNBC.По его словам, "подход НАТО к России основан на том, что мы называем двойственным подходом - на обороне и диалоге"."...Мы сейчас провели самое серьезное усиление нашей коллективной обороны со времен окончания холодной войны и будем продолжать укреплять ее, поддерживая высокую степень готовности, наращивая количество войск и увеличивая оборонные инвестиции", — сказал Столтенберг.Генсек отметил, что НАТО не будет "зеркально повторять то, что делает Россия", но будет реагировать очень жестко и четко, используя широкий набор различных инструментов, как это делалось в последние годы.Он заявил, что Альянс после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) "не изменил своей концепции" и не намерен "размещать новые ракеты наземного базирования, способные нести ядерное оружие"."Но мы позаботимся о том, чтобы реагировать на новое наращивание вооружений Россией, в частности, наращивание ядерного оружия", — сказал генсек, добавив, что одновременно с укреплением противовоздушной и противоракетной обороны НАТО будет осуществлять контроль над вооружениями - "это часть диалога с Россией".Кроме того, Столтенберг подчеркнул важность санкций, введенных против России. Он считает, что их применение следует продолжать вместе с "более значительной поддержкой близких партнеров, таких как Украина и Грузия".