Очередная истерика! Дмитрий Губерниев обвинил Ольгу Бузову в алкоголизме

Алексей Вольцев

Ольга Бузова в последнее время все чаще комментирует свои отношения с алкоголем. Так, например, она странно вела себя на одном из своих концертов, после чего появились разговоры, якобы звезда была пьяная. Однако Оля все отрицала.

Теперь Бузова вышла в эфир на «Матч-ТВ» и говорила с ведущими, в том числе и с Дмитрием Губерниевым. Только беседа о спорте закончилась истерикой Ольги и руганью с Дмитрием. Дело в том, что Дмитрий спросил Бузову, пьет ли она коньяк по утрам.

На это Бузова раскричалась и заявила, что Губерниев унижает ее на протяжении пяти лет. А еще отметила, что он для нее «дно» и не является мужчиной. «Вы издеваетесь? Я не пью. Я сейчас лечусь, я перенесла операцию сложнейшую. Вы меня лично оскорбляете в комментариях, как писака. Придите ко мне и скажите это в лицо», – заявила Бузова.

Напомним, Ольга Бузова регулярно попадает в скандалы и часто показывает свои слезы на публике. Например, она недавно устроила истерику на одном из светских мероприятий после того, как Филипп Киркоров рассказал всем, что Ольга быстро нашла замену Давиду Манукяну.

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