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Ольга Бузова сыграет продавщицу секс-шопа

Не успела Ольга Бузова отыграть в постановке «Чудесный грузин», как ее уже позвали сыграть в новой постановке. Продюсерам очень понравилась игра теледивы, поэтому они предложили ей сняться в фильме «Карнавальная ночь 2».

На днях Стас Зарецкий рассказал, что Ольга Бузова снимется в его фильме «Карнавальная ночь 2». По словам режиссера, теледива согласилась на сделку. В проекте также примет участие Никита Джигурда. Им уготована довольна интригующая роль. Согласно сценарию, Джигурду очарует продавщица секс-шопа, роль которой досталась Бузовой.  Так что зрителям предстоит увидеть Ольгу экспертом в сфере интимных игрушек. Стас также отметил, что актеры просмотрели весь сценарий и готовы приступать к съемкам.

Однако Стас понимает, что ситуация может резко измениться в силу загруженности рабочего графика Ольги. На этот случай Стас Зарецкий якобы подготовил компромат, собранный на теледиву во время вечеринки в честь окончания учебы.

«Ох и отожгла она тогда! Имея такой козырь в рукаве, я вполне могу рассчитывать на ее участие»,— ехидно высказался мужчина.

Сообщение Ольга Бузова сыграет продавщицу секс-шопа появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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